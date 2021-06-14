央行曝LIBOR走入歷史原因... 「易受人為操控」是關鍵

曾是國際金融市場金融商品契約最重要的訂價參考利率—倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR），確定將在今（2021）年底走入歷史；從炙手可熱到黯然退場，關鍵主因就是此一參考利率易受人為操控，引發市場對LIBOR代表性的質疑。

央行指出，2008年金融危機後，市場爆發多起銀行操控LIBOR報價不當得利弊案，促使國際間興起金融指標改革風潮，經各國改革後，LIBOR管理機制雖有改善，但同期間主要國家的銀行間拆款市場持續萎縮，影響銀行提交LIBOR報價意願，且導致絕大多數報價仰賴假設或專家判斷，使報價依然易受操控。

此外，相較於國際間連結LIBOR金融商品的龐大規模，逐漸式微的銀行間拆款市場比例懸殊，例如2016年底全球連結美金LIBOR的衍生性金融商品總額達200兆美元，3個月期美元LIBOR的銀行間拆借交易的每日交易量卻僅約10億美元，兩者規模差異甚大，引發市場對LIBOR代表性的質疑。

央行解釋，LIBOR是依報價銀行提供同業間無擔保拆借利率報價編製而成，廣泛應用於各種金融商品訂價與評價。銀行主管說，長期以來，國銀與企業進行海外聯貸案訂價時，多以LIBOR作為訂價的利率基準。

為避免LIBOR無預警退場造成金融市場失序，並推動替代利率改革，2017年7月，時任英國金融行為監管局（FCA）局長Andrew Bailey宣布，2021年底後將不再要求報價銀行提供LIBOR報價，各國應尋求可靠的利率指標取代LIBOR。為降低金融機構契約轉換負擔，今年3月FCA宣布延後部分天期的美元LIBOR退場期限至2023年6月底，但美國Fed等監理機關仍鼓勵金融機構應在今年底前，全面停止發行連結各天期美元LIBOR的新契約。