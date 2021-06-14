產險業盤算 防疫保單不太有虧損壓力

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導

金管會保險局統計，截至6月9日，整體產險業防疫保單銷售件數逾612萬件，保費收入32.26億元。產險公司主管昨（13）日表示，理賠金額只要不超過保費收入60%，產險公司就有利潤。

換言之，檢視產險公司銷售防疫保單賺錢還是賠錢，看整體理賠支出有沒有超過保費收入的60%，如果超過，就算虧損。

產險公司主管指出，與防疫相關的保單有兩種，一種為保障居家隔離與確診；另外一種為保障注射疫苗後所產生的副作用，前者稱防疫保單，後者稱疫苗保單，兩者的損失率，前者要高於後者。

他解釋，民眾居家隔離或確診的比率，比施打疫苗後出現副作用的機率要高，因而對產險公司來講，疫苗保單不太會有虧損的壓力，疫苗保單擔心的是賣相不好。

防疫保單的理賠風險比疫苗保單要高，不過，各家產險公司的商品設計差異很大，例如，產險公司龍頭富邦熱賣超過100萬件的防疫保單，保費是台產公司防疫保單的五倍，保額只有台產的一半，加上有中央再保險公司在背後分散風險，因而對於理賠的財務壓力，會比台產相對小很多。

保單 產險

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