台產防疫保單 增提4.3億元理賠準備

新冠肺炎疫情擴大，全國進入三級警戒，台灣產險公司狂銷約350萬件的防疫保單，理賠情況受到外界關注。台產公司表示，截至今年6月9日一共理賠1,680件，理賠金額1.62億元。

另外，台產已循銀行業提列呆帳準備的精神，於5月底提列約4.3億元的理賠損失準備。

台產公司5月31日受理的理賠件數共計894件，為因應疫情擴大，另外提列大約4,300件的理賠損失準備。台產公司主管表示，4,300件是從疫情指揮中心公布的全國確診人數與隔離人數，再乘上台產公司的保單覆蓋率進行推估。

台產公司的防疫保單，投保年齡為0歲到75歲，台產公司用銷售的350萬件當分子，以全國0歲至75歲的人口當分母，以此來計算防疫保單的覆蓋率。

保單的理賠損失準備，猶如銀行業處理放款的呆帳損失準備，屬於事先存糧的觀念。

假設疫情控制持續平穩，未來並未大幅惡化，台產公司已經提列但是沒有理賠出去的損失準備，未來會按每一季檢視一次的頻率，回過頭來貢獻公司的損益。

也就是說，台產公司6月、9月、12月的損益，都可能有防疫保單的準備金回沖利益。

產險同業指出，台產公司防疫保單狂銷350萬件，簽單保費收入估約16.6億元，用賣一張賺40%的保守狀況估算，台產公司的利潤約6.6億元。

台產的防疫保單有五種方案，用保額最大的10萬元來算，台產的理賠件數要超過6,600件才會賠本。

法人也指出，儘管6月的前九天，台產公司理賠件數暴增786件，看似不得了，但實際上，就算6月底理賠件數飆破2,000件，離6,600件也還很遠，這也是為何台產的股價表現持續有所支撐，絲毫不受疫情影響。

因事先提列4.3億元理賠準備，台產公司5月稅後淨損2.4億元，今年前五月稅後淨損1.73億元。