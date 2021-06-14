支援防疫／壽險業大方給假給津貼

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導

元大金控給第一線服務人員每人1萬元現金，羨煞國內金控業基層人員，其實，國內金融業最先推出給員工防疫津貼的是美商康健人壽，也是大方給全部公司員工每人1萬元現金，另外還有十天全薪緊急防疫假、每日通勤交通補助上限1,000元。

德商安聯人壽也給因為業務需求，必須進入辦公室工作的員工交通費補助，而且是單程補助無上限。

康健人壽目前含電銷人員約有四、五百人，總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）認為，員工是康健人壽最重要的資產，推出多項措施，包括：防疫假、特殊津貼、通勤補助…等等，希望能讓員工無後顧之憂地兼顧家庭和生活，擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

康健人壽除了給每位員工現金1萬元，另也提供有照顧家人需求的員工，每人十個工作天的全薪緊急防疫照顧假疫情期間仍需至公司上班的同仁，則可申請一天最高1,000元的交通費補助。

疫情期間的各種不確定性可能導致員工情緒焦慮緊張，康健人壽也提供員工協助方案，幫助員工正向面對疫情期間的各種挑戰。

安聯人壽逾九成員工居家遠距處理公務，總公司僅維持最低營運5.5%的人力，維持客戶服務及行政營運作業不中斷。

安聯人壽表示，因業務需求須進入辦公室工作的員工，可申請交通費補助，單程補助無上限。安聯快速展開各項因應措施，期與大家共同努力，早日度過此次的防疫難關。

疫情 防疫照顧假

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