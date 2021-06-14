支援防疫／壽險業大方給假給津貼
元大金控給第一線服務人員每人1萬元現金，羨煞國內金控業基層人員，其實，國內金融業最先推出給員工防疫津貼的是美商康健人壽，也是大方給全部公司員工每人1萬元現金，另外還有十天全薪緊急防疫假、每日通勤交通補助上限1,000元。
德商安聯人壽也給因為業務需求，必須進入辦公室工作的員工交通費補助，而且是單程補助無上限。
康健人壽目前含電銷人員約有四、五百人，總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）認為，員工是康健人壽最重要的資產，推出多項措施，包括：防疫假、特殊津貼、通勤補助…等等，希望能讓員工無後顧之憂地兼顧家庭和生活，擁有更健康、更幸福、更安心的未來。
康健人壽除了給每位員工現金1萬元，另也提供有照顧家人需求的員工，每人十個工作天的全薪緊急防疫照顧假；疫情期間仍需至公司上班的同仁，則可申請一天最高1,000元的交通費補助。
疫情期間的各種不確定性可能導致員工情緒焦慮緊張，康健人壽也提供員工協助方案，幫助員工正向面對疫情期間的各種挑戰。
安聯人壽逾九成員工居家遠距處理公務，總公司僅維持最低營運5.5%的人力，維持客戶服務及行政營運作業不中斷。
安聯人壽表示，因業務需求須進入辦公室工作的員工，可申請交通費補助，單程補助無上限。安聯快速展開各項因應措施，期與大家共同努力，早日度過此次的防疫難關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言