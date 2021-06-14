支援防疫／壽險業大方給假給津貼

元大金控給第一線服務人員每人1萬元現金，羨煞國內金控業基層人員，其實，國內金融業最先推出給員工防疫津貼的是美商康健人壽，也是大方給全部公司員工每人1萬元現金，另外還有十天全薪緊急防疫假、每日通勤交通補助上限1,000元。

德商安聯人壽也給因為業務需求，必須進入辦公室工作的員工交通費補助，而且是單程補助無上限。

康健人壽目前含電銷人員約有四、五百人，總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）認為，員工是康健人壽最重要的資產，推出多項措施，包括：防疫假、特殊津貼、通勤補助…等等，希望能讓員工無後顧之憂地兼顧家庭和生活，擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

康健人壽除了給每位員工現金1萬元，另也提供有照顧家人需求的員工，每人十個工作天的全薪緊急防疫照顧假；疫情期間仍需至公司上班的同仁，則可申請一天最高1,000元的交通費補助。

疫情期間的各種不確定性可能導致員工情緒焦慮緊張，康健人壽也提供員工協助方案，幫助員工正向面對疫情期間的各種挑戰。

安聯人壽逾九成員工居家遠距處理公務，總公司僅維持最低營運5.5%的人力，維持客戶服務及行政營運作業不中斷。

安聯人壽表示，因業務需求須進入辦公室工作的員工，可申請交通費補助，單程補助無上限。安聯快速展開各項因應措施，期與大家共同努力，早日度過此次的防疫難關。