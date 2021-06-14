金控防疫 端午節送暖員工

疫情肆虐，金控拚關懷員工。中信金斥資300多萬從印度包機接回兩名員工，端午節過後還將發放確診者每人3萬至5萬元；富邦金首推企業自辦快篩，端午過後員工須陰性才能進辦公室；元大金給約6,000名第一線人員每人1萬現金，員工最有感。

金控公司疫情期間拚捐款也拚關懷員工，編預算採購防疫物資、幫員工投保防疫險或疫苗險、直接給現金...等等，招數不斷。

中信金董事長顏文隆關懷外派人員，今年4月與約150位外派舉行人員視訊，親自表達關懷；印度疫情慘重，加上端午佳節將至，中信金上個月斥資300多萬元，派專機從印度把斯里伯魯德分行台籍行長與一名法金RM（客戶關係經理），將兩名未染疫員工載回台灣。

剛升任中信金副董事長的中信投信董事長陳國世，最近致贈20幾位外派主管在台灣家屬的端午節禮物當中，附上自己的專屬電話，讓外派人員家屬遇到問題，「可以直接找金控的副董事長」。

富邦金率先提供確診者3萬至5萬元不等的慰問金，中信金端午節過後也要加入行列，中信金目前有14位員工確診，將回溯補發。

金控給員工現金措施，目前以元大金最受好評，元大金給證券、銀行、期貨三家子公司第一線服務人員，合計約6,000名員工，每人1萬元現金，共花費約6,000萬元。

富邦金創國內企業先例自辦企業快篩，與輔仁大學附設醫院合作，由輔醫人員到富邦產險、富邦人壽等富邦金在台北市的幾棟大樓幫員工篩檢，一名上周四親身經歷的富邦人壽高階主管表示，十幾分鐘就可以知道結果；富邦金已經決定，端午節過後全面落實職場安全。

該名高階主管表示，富邦金的全部內勤人員，包括富邦人壽大約3,500人在內，端午節過後，必須快篩後陰性才能進辦公室，而每次進辦公室之前，都必須先做過快篩。

公股金控關懷員工，華南金、第一金、合庫金最積極，華南金核心子公司華南銀行率先宣布編列預算幫員工買防疫物資，每人3,000元；第一銀行加入後，防疫範圍擴大、金額也增至最高5,000元；合庫金幫全部集團員工投保防疫險與疫苗險，第一金也鼓勵各子公司幫員工投保。