台企銀董座16字心法 翻轉企業文化

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導

台企銀新任董事長林謙浩走馬上任不過短短一個半月，旋風式抓出台企銀的強弱項與盲點，訂出三年計畫給全行明確的努力目標，充分展現他法律人與總稽核資歷的精準功力，也希望能以身作則，帶領全行同仁如他到任台企銀的16字心法，「心存善念，全力以赴，面對問題，勇於任事」。

林謙浩認為，身為銀行的領導者，要能給予員工動力，知道怎麼樣去努力追求進步，點出問題之後，要能發掘員工的優點，慢慢激發員工的潛能，激勵大家追趕目標，這是他獲公股指派到台企銀擔任董事長的責任，要帶大家往前邁步，他相信「心存善念、盡力而為」，讓員工跟他一樣秉持「能做到何種程度就盡量做」的精神，認真投入，這樣落後的地方可以逐漸補強，未來不會落差更大。追趕過程一定會碰到問題，那就面對它、解決它，這就是「面對問題，勇於任事」，不要和稀泥。

林謙浩過去長期在第一金、一銀任職，從基層做起，台大法律系畢業的他，是公股行庫董事長中少數法律人背景，過去第一金、一銀與他共事的高層主管與幕僚，說起他的做事風格，不脫「敏銳、精明、very smart」這些字眼，除了擔任第一金總稽核，是為金控集團把關抓錯的高手，更嫻熟策略規劃及風險管控等領域。且儘管他精明能幹，很快抓住重點、下手精準，但他不會予人過於強勢之感，溝通事理立場堅定但態度溫和。

如今他帶領台企銀訂定三年計畫，去除過往五年計畫往往因高層人事更迭頻仍，流於無人督導、雷大雨小的弊病，為台企銀上緊發條，更希望他的16字心法，能藉由三年計畫推動，內化於台企銀的企業文化，展開質變。

台大 領導者

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