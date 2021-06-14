台企銀轉骨 要趕上公銀績效

台企銀拚轉骨，新任董事長林謙浩上任迄今一個半月，火速將台企銀以五年為期的營運計畫，調整成三年計畫，並依照不同業務別如中小企金、財管等，明確擬定以彰銀、合庫、一銀等公股行庫同業為挑戰目標，盡速擺脫業績衰退、競爭力落後公股同業的境況，激勵士氣。

去年國銀受疫情干擾，今年多數成長，上市六家公股金融機構，僅彰銀、台企銀前四月獲利比去年同期衰退，林謙浩4月底執掌台企銀，台企銀也在5月底終於轉為累計獲利正成長。

在林謙浩督促下，台企銀已擬出全方位的三年計畫，核心業務如中小企金、存匯，以及財富管理、保險、海外事業、個金與數位金融等，要求各單位自行評估提案，彙整三年挑戰目標，挑戰對象視業務別涵蓋公股的彰銀、合庫銀、一銀、台銀與土銀等，且不光是考較三年後的目標達成率，各部門還必須把現在起至年底、明年等逐年的分階段目標也要訂出，這樣才能真正讓全行上下「動起來」。

林謙浩說，疫情嚴峻更加快大環境變化速度，「時間不會等我們」，這是五年計畫調整濃縮為三年計畫關鍵。過去台企銀盲點在自己跟自己比，今年比去年成績好就好，和同業比較相對不足。

公股行庫有其政策任務與經營特性，台企銀不必跟民營銀行比，但至少要跟同族群公股行庫相比，找出利基外，各項業務也要找到benchmark（基準、標竿），台企銀要理清與公股同業的差距與原因，再思考縮小差距甚至未來可以超越的戰略與戰術。

他表示，三年計畫重點在讓全行有具體明確努力目標，以及執行方略，由各部門提出而非由上而下，目標不是打高空，而是具體可行，不同業務別都有挑戰目標，會是「離自己近一點」的不同行庫，或者以自訂數為目標也行，且三年後目標不一定是超過設定的行庫，也可以是差距縮小到一定範圍內。