首例 中租聯貸用ESG分配額度

中租控股旗下新加坡子公司中租金融服務公司日前公布簽署3年期1.68億美元聯貸案，並且由借貸方中租控股發起，針對銀行團超額認貸額度，要以各參貸行ESG、CSR精神為依據進行分配，創下聯貸案首例。中租控股並強調，這樣做是希望號召整體產業鏈投入永續經營與發展，未來若集團企業辦理聯貸，也會與主辦行商議盡可能以類似模式辦理。

新加坡中租金融服務公司聯貸案，由日商瑞穗銀行及兆豐銀行統籌主辦，其他參貸行有華南銀行、彰化銀行、土地銀行、第一銀行、合作金庫、台灣銀行、玉山銀行、台灣企銀、輸出入銀行、高雄銀行等，除了瑞穗是外商銀行，其他參貸行都是台資銀行，總計12家銀行共組聯貸銀行團，超額認貸率達145%，最終以原訂募集上限1.68億美元結案。

據了解，中租控股主要是與瑞穗銀行商討聯貸額度分配事宜，所謂依照ESG、CSR精神為依據進行分配，是指在各家銀行提出其自身擬參貸額度後，超出總額的部分如何分配，再以該項依據做分配，因此參貸額度大不一定等於其ESG、CSR依據分配到的額度多，還是與銀行本身原擬參貸額度大小有關。

兆豐銀預定年底將簽署赤道原則，且為統籌主辦行之一，因此參貸額度較大，有2,500萬美元，率先簽署赤道原則的一銀，額度雖然超過1,000萬美元，但比兆豐銀小，而在民營銀行中ESG、CSR頗受肯定的玉山銀，參貸金額則為約900萬美元。

中租控股指出，公司希望推動ESG與CSR標準來分配銀行參貸額度，前提有二，第一是獲得銀行團踴躍參貸、超額認貸；其次為獲得主辦銀行支持，中租控股會在尊重銀行意願下，才援引該原則做超額額度分配。除了可以透過銀行力量，推動E（環境保護）、S（社會責任）、G（公司治理），也是中租控股本身實踐ESG與CSR的表徵。

中租控股表示，該公司已入選道瓊永續世界指數、道瓊永續新興市場指數成分古，以及台灣永續指數（FTSE4Good Index）成分股、摩根士丹利（MSCI）全球永續指數成分股、公司治理100指數等。