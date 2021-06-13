元大金旗下元大證券增六人確診 現場服務採預約制

元大金控（2885）子公司元大證券日前陸續發現有六名分公司同仁確診新冠肺炎，元大證券除了讓該分公司全體前後台人員全部進行快篩與PCR核酸檢測，並且居家隔離，以及症狀輕微的確診同仁入住防疫旅館進行隔離之外，分公司維持營運不中斷，已全部由總公司與其他分公司派員支援該分公司運作。

元大金控表示，為貫徹政府金融營運不中斷政策，元大證券在兼顧客戶權益與安全的前提下，所有分公司均暫時關閉營業大廳電視牆、單機以及臨櫃開戶服務，鼓勵客戶以線上服務辦理相關業務，若客戶有臨櫃開戶以外的其他現場服務需求，建議事先預約，避免久候，減少等待時間與群聚風險，以確保營業大廳人流降至最低限度，並提供酒精消毒和落實防疫社交距離，讓客戶能安心辦理業務。