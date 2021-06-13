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快篩結果出爐 華銀總行再增2員工確診

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導
華南銀行松仁路總行大樓今（13）日新增2名內勤員工確診新冠肺炎。圖為華南銀行示意圖。報系資料照／記者侯永全攝影
華南銀行松仁路總行大樓今（13）日新增2名內勤員工確診新冠肺炎。圖為華南銀行示意圖。報系資料照／記者侯永全攝影

華南銀行松仁路總行大樓今（13）日新增2名內勤員工確診新冠肺炎，昨（12）日因總行2名內勤員工通報確診，華南銀行即請確診員工同辦公樓層所有員工儘速至就近之醫療院所或快篩站完成快篩及PCR檢測，截至目前為止，除前述4名確診，及3名被通知居家隔離外，其餘快篩或PCR檢測結果皆呈陰性。

華南銀行為強化防疫措施、降低染疫風險，並讓其他員工6月15日(星期二)安心到行上班，確診員工同辦公樓層所有員工自6月15至18日將全數居家上班。同時，為穩定員工情緒，維護員工健康安全，華南銀行積極安排醫療院所至總行大樓做全員快篩，最快應在6月16日（星期三）開始，受檢測人員將包含華南金控、銀行，大樓承租戶、保全，及其他外包維運廠商等。

華南銀行

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