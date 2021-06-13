賈永婕與富邦蔡明忠多年好交情！ 捐救命神器他最幫忙

藝人賈永婕在短時間內募資342台救命神器全配的HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），她晚間在臉書唱名感謝參與友人，特別稱讚富邦集團蔡明忠董事長是「神隊友NO.1」，第一時間就認捐110台，幾乎占快三分之一，足見二人的好交情。

素有三鐵貴婦之稱的賈永婕，與同樣熱愛長跑運動的蔡明忠，二人好交情多年，2020年蔡明忠大女兒蔡承穎出嫁時，賈永婕與老公王兆杰當天也是座上賓，甚至新娘媽媽陳藹玲的訂製禮服，以及新郎、新娘的婚紗照則由賈永婕的C.H wedding包辦。賈永婕更自爆當天米其林三星料理吃太開心，連紅蟳米糕都打包回家。

更早自2015年時，藝人言承旭參加台東鐵人三項競賽，他公布的聚餐照片中，也見到賈永婕與蔡明忠等眾多友人一同歡聚。熱愛三鐵的賈永婕與邦集團蔡明忠好交情多年，好友號召捐助救命神器全配的HFNC，蔡明忠自然也是第一時間熱情響應。

賈永婕說，「蔡董事第一時間聽完我的報告，以最快速度向醫護方確認這機器的效能，與需求的急迫性，他個人認捐了110 台，而且持續增加中！」

其實富邦集團今年在新冠疫情中已捐助2.05億元做為防疫基金，全台共有6縣市政府、24間醫療院所受惠，還包含4座負壓隔離艙。

捐款縣市政府包括臺北市政府、新北市政府防疫專戶各2,000萬元；台中市政府1,000萬元；基隆市政府、彰化縣政府、苗栗縣政府各500萬元。

捐款醫療院所包括臺大醫院2,000萬元；臺北榮民總醫院、三軍總醫院、臺北市立聯合醫院、新北市立聯合醫院各1,500萬元；天主教輔仁大學附設醫院、馬偕紀念醫院各1,000萬元；彰化基督教醫院、耕莘醫院各500萬元；台北醫學大學附設醫院、衛生福利部雙和醫院、臺北市立萬芳醫院合計1,000萬元；林口長庚、桃園長庚、國軍桃園總醫院、聯新醫院、天晟醫院、天成醫院、聖保祿醫院、怡仁醫院、衛生福利部桃園醫院及新屋分院各100萬元。此外，再捐贈負壓隔離艙4座，包括衛生福利部臺北醫院、基隆醫院及桃園醫院。

此外，富邦金也是第一家與醫院合作，設立快篩站的企業。富邦集團希望對外為緊繃的醫療體系提供支援，成為第一線醫護人員最堅實的防疫後盾，落實企業社會責任；對內，富邦金控持續提升企業防疫能量，7日率先設立富邦篩檢站，進一步保障員工健康，實踐正向關懷，成為企業防疫的領頭羊。

至於針對此次蔡明忠捐助110台HFNC，富邦集團僅表示是大董個人捐助行為，其餘不願多談。