保險區塊鏈平台 加速推動

疫情加速保險數位化需求，金管會最新公布2022年與2023年普惠金融目標，訂下明（2022）年以前，區塊鏈理賠服務平台上保險公司至少23家以上，同時辦理電子簽章公司要達39家以上，讓民眾無論是申請變更或理賠，都能線上無紙化完成，且一家申請多家理賠。

新冠疫情不斷擴散，網路投保也受衝繫，保險局一方面推出「視訊」取代「親晤親簽」等非接觸投保「暫行措施」，以解70萬保險業務員燃眉之急。另外也希望督促保險公司強化線上服務品質。

保險區塊鏈服務平台，即是多家保險公司利用區塊鏈技術提供「電子保單、保單存摺、理賠與保全」一站式服務，組成一個保全理賠聯盟，保戶只需透過聯盟內其中一家保險公司提交資料變更或理賠申請。