網路投保 金管會保守訂目標

本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放防疫保單與疫苗險可在網路上投保，同時7月1日線上的退休準備平台也開賣三類保單，不過金管會最新出爐的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件，2022年目標亦只成長到220萬件，回不到新冠疫情前高成長率，顯然對於疫情衝擊下的網路投保，主管機關也不敢太過樂觀。

金管會官員解釋，新冠肺炎疫情各國管制出入國境，旅行平安保險投保需求下降；另外美國聯準會、我央行降息及金融市場震盪，利率變動型年金保險宣告利率下降，影響銷售量，因此2020年原訂希望網路投保目標達到400萬件，實際上只投保約192萬件，較前一年減少38.46％。

金管會從2014年開放網路投保業務，初期逐年大幅成長，2020年首次出現衰退。此次金管會新訂定普惠金融衡量指標調整後，增訂2021年及2022年網路投保件數目標分別為200萬及220萬件，都不及新冠肺炎爆發前水準，2019年全年網路投保是312萬件，亦即新冠肺炎將導致網路投保至少三年都呈現「停滯或衰退期」。

不過，有業者表示，保險局才宣布要開放疫苗險、防疫保單可在網路銷售，且7月1日開始，基富通架設的退休準備平台亦要開賣包括定期壽險、小額終老保險及重大疾病險這三類保險商品，金管管訂今年度目標200萬件，只比去年實際銷售192萬件多出8萬件，顯然太過保守。

此外，金管會日前公布今年首季網路投保狀況，整體保險業網投件數約46萬件、保費收入6.24億元，較去年同期衰退24.9％、9.2％。

其中壽險業衰退最嚴重， 首季壽險業保費收入僅1.58億元、較去年同期衰退46.3％，件數更掉到2萬7,917件、衰退61.2％。

產險業網路投保今年首季僅43萬7,772件、較去年同期衰退二成，保費收入4.66億元、年增18.6％，保費收入成長是汽機車銷售帶動汽車險大賣帶動。產險業前三大分別是富邦產險、新安東京海上、明台產險。