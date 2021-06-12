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華南銀行總行2員工確診 金融業累計逾80人染疫

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導

國內疫情嚴峻，華南銀行位於信義區松仁路的總行大樓2名內勤員工確診新冠肺炎，為保障客戶及員工健康安全，華南銀行已請專業清潔公司進行全面清消，並加強各樓層公共區域包括電梯、安全梯、茶水間、洗手間等各處消毒除菌。

華南銀行表示，今日立即通知確診員工、同辦公區域員工進行自我健康監測，並請利用此次端午假日期間前往就近醫療院所或快篩站完成快篩及PCR檢測，以爭取時效，相關費用皆由行方支付。

華南銀行說，目前連繫台北市衛生局及各醫療院所洽談企業快篩方案，將針對在總行大樓工作的所有人員，包含華南金控、銀行員工、本大樓承租戶、保全人員，及其他外包廠商人員等進行全面篩檢，並同步通知大樓所有單位人員，籲請全體務必加強防疫工作，避免疫情擴散。

截至目前統計，金融業共有33家、逾80名員工確診。

華南銀行 疫情

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