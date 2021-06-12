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媒體詢問電銷人員確診 合庫人壽306字說明

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

合庫人壽接獲媒體詢問一位電銷同仁於6月6日確診，今（12）日中午發出新聞稿，強調該公司於獲知消息後，即已完成相關通報，並立即執行各項防疫措施。

合庫人壽的聲明如下：

合庫人壽於6／6上午11時接獲同仁確診通知後隨即通知全體同仁、安排同樓層所有同仁自隔日起居家辦公及進行健康監測、職場消毒等防疫措施並依規通報主管機關，全力配合疫情指揮中心疫調要求，辦理後續居家隔離等相關事項。

該同仁業務並未面對客戶，且因執行居家辦公，自5／29起即未進辦公室。自述5／28開始不舒服，6／4進行快篩，6／6經衛生單位通知為陽性，已由防疫單位協助進行相關檢疫，目前身體狀況尚佳。該同仁表示家人皆住樓上，自己單獨住一樓套房，有二周以上沒有跟同住家人接觸。

合庫人壽自疫情升溫至第三級後，隨即以居家辦公、異地辦公、分流上班等方式嚴防疫情擴散，同時加強辦公環境消毒及相關衛教宣導，持續落實各項防疫工作，保護員工健康及確保業務不中斷。

合庫 疫情

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