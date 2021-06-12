兆豐銀中和分行行員居家17天後確診 不影響營運
兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行中和分行一名行員確診，由5月24日兆豐銀就開始施行全台分行分組居家辦公，是公股銀行中動作最快，而該名確診行員從分派居家辦公日起至11日已有17天未進分行一直居家，兆豐銀表示，該確診案例不影響該行員工、客戶與業務。
兆豐銀也因此沒有像其他金融業針對確診個案主動發布聲明，而是在中和分行張貼公告，與之前日盛金（5820）旗下日盛銀5月26日土城分行行員確診做法相同。
兆豐銀表示，兆豐銀行中和分行一名員工於居家辦公期間，其同住家人的同事有傳出確診，該行員報告主管後，分行主管警覺性甚高，即請同仁繼續居家辦公，之後該行員的同住家人發燒並於6月2日確診，因此分行主管請該同仁進行篩檢，之後於10日確診。
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