兆豐銀中和分行行員居家17天後確診 不影響營運

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行中和分行一名行員確診，由5月24日兆豐銀就開始施行全台分行分組居家辦公，是公股銀行中動作最快，而該名確診行員從分派居家辦公日起至11日已有17天未進分行一直居家，兆豐銀表示，該確診案例不影響該行員工、客戶與業務。

兆豐銀也因此沒有像其他金融業針對確診個案主動發布聲明，而是在中和分行張貼公告，與之前日盛金（5820）旗下日盛銀5月26日土城分行行員確診做法相同。

兆豐銀表示，兆豐銀行中和分行一名員工於居家辦公期間，其同住家人的同事有傳出確診，該行員報告主管後，分行主管警覺性甚高，即請同仁繼續居家辦公，之後該行員的同住家人發燒並於6月2日確診，因此分行主管請該同仁進行篩檢，之後於10日確診。

兆豐銀行 居家辦公 兆豐金控

延伸閱讀

新北新增確診120人 籲民眾趁端午連假快篩

高端疫苗昨解盲成功 王明鉅憂恐難對抗英國變異株

中和四季紙品爆群聚感染 11移工1幹部隔離

新北疫情熱區轉移 侯友宜：泰山、淡水數字往上走

相關新聞

銀行建理財生態圈 掀戰火

金融業積極布建理財生態圈，永豐金控子公司永豐銀行的大戶數位帳戶納入證券數位帳戶資源，成為市場唯一結合「高利數位存款帳戶+...

企業怕停工 搶買防疫險

國內疫苗不足，企業、民眾人人自危，由於目前疫情已延燒至多家科技廠，包含智邦、超豐、京鼎等接連傳出員工確診，導致必須停工篩...

智能場景金融 黏住客戶

生態圈文化近幾年融入金融業，各金融業積極打出自家生態圈，包括台新銀的Richart、永豐銀的大戶等數位帳戶，其實目的都是...

縮短營業時間 中型銀搶先機

本土疫情嚴峻，金管會放寬銀行可縮短分行營業時間，資產規模屬中大型的銀行，成為響應政策的主力，超過大型公股與民營行庫。這些...

銀行業者賺數位財 籲鬆綁法規

疫情高燒下，銀行業拚數位金融服務，降低客戶臨櫃交易人潮，但是面對紓困貸款開跑，大環境與法規對銀行數位服務的限制一一現形，...

熱錢湧入 台幣寫24年新高

台灣高端疫苗二期解盲，加以本土疫情看似沒有大幅延燒跡象，外資回籠，昨（11）日上演股匯雙漲，熱錢滾滾進，新台幣匯率早盤最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。