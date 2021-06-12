聯合信用卡中心紓困特約商店免服務費 中信銀響應

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導

本土新冠肺炎疫情嚴重，國內最大信用卡收單機構聯合信用卡處理中心重啟紓困，公告回溯自6月1日起對所有特約商店共6.6萬多家，免徵收特約商店商店服務費用以及mPOS行動刷卡端末機使用費等兩項費用，相關紓困措施將實施至今年底，另一大型收單行中信金（2891）旗下中信銀也跟進宣布免收5月至7月的特約商店收單系統服務費。

聯卡中心的特約商店家數雖非最多，但據內部估計，其收單金額居市場龍頭，聯卡中心希望其對特店豁免兩項費用，全面紓困共體時艱，也能對大型收單銀行中信、玉山、台新等，起「拋磚引玉」作用。聯卡中心在去年2月至7月即曾對全部特約商店紓困，豁免特約商店服務費與mPOS機使用費，現在本土疫情高燒，聯卡中心日前即公告6月起至年底對所有特約商店免徵收商店服務費與mPOS使用費。

中信銀也宣布全面免收特約商店今年5月至7月的收單系統服務費，適用商家逾10萬家，中信銀表示，收單系統服務費採「先使用、後收費」制，今年5月收單系統服務費是在6月收取，所以是自今年6月開始免收三個月的系統服務費，攜手商戶共體時艱。

聯卡中心表示，隨著近期新冠肺炎疫情急速升溫、持續擴散，整體特店營業績效多受有不利影響，為共體時艱，因此決定對所有特約商店約計6.6萬餘店紓困豁免費用。

中信銀 疫情 信用卡

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