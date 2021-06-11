萬元孩童防疫補貼15日申請、18日入帳 ATM可領錢

行政院今（11）日舉行「孩童家庭防疫補貼」記者會，宣布凡國小以下孩童，以及國中、高中（含五專前3年）的身心障礙學生，每名孩童可得到一次性的現金補貼一萬元，將於下周二（15日）上午10點開放網路登記，預計6月18日首波入帳，可透過網路，或去實體ATM領取。

教育部表示，「孩童家庭防疫補貼」第一階段提供透過網路及實體ATM二種管道領取；二種管道的領取時間均至(2021)年9月30日止。其中，實體ATM的三家指定銀行包括，中國信託銀行、台新銀行，以及國泰世華銀行。

行政院表示，符合領取規定之家庭，依家庭中孩童人數，每位孩童給予一次性補貼一萬元，共約250萬名孩童與身心障礙學生符合資格，其經費由中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第三次追加預算支應。

教育部進一步指出，這項補貼發放對象包括：一、國小以下孩童及嬰幼兒。二、109學年度就讀國中、高中及五專前三年，且具證明之身心障礙學生。

教育部表示，防疫期間為避免群聚，領取作業朝簡單迅速且多元方式規劃，並分階段辦理。教育部已透過串接戶政單位及健保單位，提供「網路申請與領取」與「實體ATM領取」兩種方式，由孩童之父母或監護人其中一人領取，兩種方式都不用支付手續費。

教育部表示，方式一是網路申請與領取。自今年6月15日上午10時開放「行政院孩童家庭防疫補貼網」（https://10000.gov.tw），民眾可透過手機、平板、電腦等多種載具，由孩童之父母或監護人其中一人上網登錄孩童之健保卡號、監護人身分證號及同一監護人金融機構帳戶號碼等資料，登錄成功後，進行金融帳戶與身分資料核驗作業，經核驗確認後，一萬元補貼即於次一營業日直接匯入登錄的金融機構帳戶中。

教育部表示，因初期申請人數眾多，為讓民眾都能在網路平台上快速完成登錄，前三天(6/15-17)不開放查詢核驗結果，查詢功能將於6月18日起開放，補貼亦於18日起開始入帳。

方式二是實體ATM領取。自110年6月18日起，孩童之父母或監護人其中一人可持全國373家金融機構任一家之提款卡，至國泰世華銀行、中國信託銀行及台新銀行所設置之實體ATM（全國共計1萬4,611台），插入父母或監護人之提款卡、輸入提款卡密碼、孩童健保卡卡號及同一位監護人之身分證號，即可領取一萬元現金。

教育部表示，若符合前述資格，但因故或特殊個案情形而未能領取者，將視中央流行疫情指揮中心公告解除全國疫情第三級警戒時間與疫情狀況，教育部將另行公告領取時間、地點與方式，維護民眾權益。