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中信金確診人數增至14人 公司為何願意連發11次聲明？

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

中國信託金控公司今(11)日晚間主動發布聲明，該公司接獲通知，子公司中國信託商業銀行一名內勤同仁確診新型冠狀病毒(COVID-19)，為中信金（2891）今年5月21日以來，第11次主動對外發布確診聲明。

中信金控表示，最新確診同仁於5月25日起居家辦公，因家人確診而染疫。確診同仁已超過半個月未接觸公司同仁與職場相關人員。

截6月11日為止，中國信託商業銀行有七名同仁、台灣人壽保險公司有四名同仁、台灣彩券公司有一名同仁、中國信託資融公司有兩名同仁，合計14名同仁確診。

中信金主動公布確診訊息，而且是連續11次公布，不少人好奇為何願意這麼做？隨著確診人數攀升，中信金還會公布下去嗎？

中信銀行高階主管表示，對社會負責任是中信金一貫的態度，主動公布確診人數本來就是要讓大家放心，屬於對社會負責的企業治理態度。

從ESG(環境、社會、治理)的角度來說，這本來就是治理的一環。「我們認為，有同仁染疫，為了讓社會、同仁都心安，知道公司怎麼處理，決定採取非常公開的做法」。

他說，從環境的角度來講，新型冠狀病毒已經變成環境的議題，台灣的情況已經變成，民眾擔心環境裡面隨時會染疫，絕大多數人非獨處時都戴著口罩，這跟擔心空氣污染而戴口罩是一樣的。

國內上市櫃企業，主動發布員工確診聲明的很多，但是像中信金這樣，一有新增確診就主動對外更新數字，著實鳳毛麟角。中信金的堅持，為企業踐行ESG寫下好範例。

中信金控 中國信託商業銀行 台灣人壽保險

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