憂上千元新光三越禮券無法兌換 銀行客服電話響不停
銀行客服部門主管今天(11日)透露，不少信用卡卡友對於新光三越禮券6月30日到期，卻因疫情三級警戒無法消費一事，焦慮不已，頻頻打電話到銀行的客服中心反應，希望使用效期能夠延長到7月底。
銀行主管解釋，新光三越百貨今年1至2月的金牛卡利HIGH檔期，最高贈送6%電子禮券的活動受到民眾熱烈歡迎，很多客人於活動檔期後獲得上千元的禮券，原本預計在今年5至6月至新光三越消費折抵。
不過，近日卻有多家銀行的客服中心，不約而同接到卡友反映，主要內容不外乎，卡利HIGH的禮券使用效期為今年5月1日到6月30日，5月15日起，適逢雙北升級三級警戒，5月19日起全國升級三級警戒，而且延長到6月28日，等於卡利HIGH禮券兌換期間，民眾需要冒著風險進到新光三越實體門市，才能將手中的禮券兌換使用完畢。
部分民眾跟銀行的客服人員說，曾經打電話到新光三越百貨詢問，能不能延長禮券的使用效期到7月底，但百貨公司的人都說會轉達意見，之後就沒有下文了，他們只好跟銀行反映。
銀行客服主管表示，考量近期新光三越中港店和台北站前店都有櫃姐確診，新光三越的忠實客戶也希望能夠有更寬裕的時間，在疫情緩解後好好消費。基於讓卡友便利，銀行方面也希望新光三越禮券兌換的時間，能夠配合政府的防疫警戒適度延長。
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