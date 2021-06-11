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防疫宅在家 達美樂近月外送訂單增三倍

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
達美樂外送訂單成長較去年成長三倍
達美樂外送訂單成長較去年成長三倍

防疫升級屆滿4周，達美樂表示，五月中旬開始訂單量明顯提升，這4周的業績總額是去年同期的三倍多，所有的訂單當中，70%來自官網訂購、其中要求外送的比例增加10%，因為全家人都待在家中防疫的關係，每張訂單的平均消費成長了一成，加購產品的點購率也提高了15%。

從消費者點用的產品品項來看，達美樂統計，最暢銷的優惠選項仍是「外帶買大送大」以及「外送買大送小」，符合家庭成員一同在家享用的需求，而「任你配套餐」中有披薩當主菜，炸雞、薯球、沙拉、巴掌麵包等副食當配菜，更適合在家好好吃一餐的需求。

達美樂進一步表示，最熱銷的加購商品排行，高達6 成以上消費者都會加購4種產品，(1)達美樂帕瑪滋心與巧達滋兩種心餅皮。 (2)轟炸雞腿及轟炸拼盤。(3)酷暑到來，哈根達斯冰淇淋組的訂單也直線上升，訂購披薩後加購2杯只要100元(100ml)。(4)小朋友最愛的玉米濃湯，2杯59元廣受親子家庭喜愛。

為保障消費者食的安全，達美樂將持續不斷的執行以下的防疫措施，堅定且穩定的持續提供餐點服務:

1.每一份餐點均依標準SOP 操作、高溫烘烤製作。

2.網購平台提供立即訂餐以及7日內的預約訂餐機制，並可使用刷卡零接觸的餐點外送服務。

3.實體門市提供電子支付的對應功能，接受信用卡刷卡、第三方支付 Line Pay、Apple Pay、Google Pay … 等）。

4.全體員工每日監測健康情況，保持強健體魄，保障消費者安心用餐的權益。

刷卡

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