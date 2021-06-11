快訊

高端疫苗太貴？ 柯文哲酸：比人家貴還不知道有效沒效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新台幣升值7.3分收27.631元 續寫逾24年新高

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

股匯雙漲，新台幣今（11）日升值7.3分收在27.631元，連兩個交易日升值並續寫逾24年新高。今日台北匯市表現相對強勁，早盤開盤，新台幣一路走升，盤中突破27.6元價位，最高升值至27.592元、勁揚1.12角，總成交量10.285億美元。

新台幣兌美元以27.71元開盤，早盤勁揚1.12角至27.592元，尾盤央行進場收斂全日升值幅度，最終以升值7.3分收在27.631元。

匯銀主管指出，今日早盤外資匯入，台股開紅盤， 新台幣跟著走揚，一度重返27.5元價位，估計短期新台幣將走緩升局勢，市場關注下周四（17）日央行理監事會議決策結果，短線將先觀察新台幣是否挑戰27.5元字頭。

新台幣 央行 台股

延伸閱讀

航運股揚帆 台股盤中站上17200點

富邦期貨：台股須觀察疫情程度及疫苗施打進度

台股開盤漲41點 高端疫苗開盤漲停

台積電ADR收盤小漲 較台股溢價率9.3％

相關新聞

金價第3次狂歡派對 預期惡性通膨將要降臨？

金價最近轉強，愈來愈多專家看好上漲至2000美元是早晚的事，因為全球通膨壓力愈來愈大，包括貴金屬等商品行情漲不停，疫情令全球經濟變不明確，即使歐美疫苗接種不斷上升，但仍不斷受新變種病毒困擾

台壽發布企業社會責任報告書 強化ESG資訊揭露

中信金旗下子公司台灣人壽，正式發布「2020企業社會責任報告書」。為呼應國際永續金融趨勢、公司治理3.0及綠色金融2.0...

縱使台灣未列入匯率操縱觀察名單 台幣升值也無可避免

對科技業者來說，五月份出現的兩記重拳，注定讓下半年會特別難受。第一記重拳是在月初母親節後急劇升溫的新冠肺炎疫情，使得企業內部行政管理面臨了巨大的員工居家上班、生產排程大亂的挑戰

元大金2021亞洲創富投資線上論壇首登場 聚焦永續投資

元大金控暨子公司為服務廣大客戶與投資人，今年改變以線上直播方式舉行「2021亞洲投資創富論壇」，除邀請產經學專家及30家...

金研院估Q3金融情勢穩健

國內疫情利空壓力測試來襲，台灣金融研訓院昨發布五月台灣金融風險指數（TAIFRI）揚升至九十九點三，創七個月來新高。受疫...

疫情測壓 10銀行壽險未達標

新冠肺炎疫情蔓延，我國金融業承受能力受考驗，金管會日前要求全體銀行、保險進行壓力測試，並首次導入發生理專盜領等舞弊事件遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。