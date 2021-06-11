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新台幣升值7.3分收27.631元 續寫逾24年新高
股匯雙漲，新台幣今（11）日升值7.3分收在27.631元，連兩個交易日升值並續寫逾24年新高。今日台北匯市表現相對強勁，早盤開盤，新台幣一路走升，盤中突破27.6元價位，最高升值至27.592元、勁揚1.12角，總成交量10.285億美元。
新台幣兌美元以27.71元開盤，早盤勁揚1.12角至27.592元，尾盤央行進場收斂全日升值幅度，最終以升值7.3分收在27.631元。
匯銀主管指出，今日早盤外資匯入，台股開紅盤， 新台幣跟著走揚，一度重返27.5元價位，估計短期新台幣將走緩升局勢，市場關注下周四（17）日央行理監事會議決策結果，短線將先觀察新台幣是否挑戰27.5元字頭。
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