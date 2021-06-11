新台幣升值7.3分收27.631元 續寫逾24年新高

金價最近轉強，愈來愈多專家看好上漲至2000美元是早晚的事，因為全球通膨壓力愈來愈大，包括貴金屬等商品行情漲不停，疫情令全球經濟變不明確，即使歐美疫苗接種不斷上升，但仍不斷受新變種病毒困擾

2021-06-11 14:10