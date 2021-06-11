聽新聞
test
0:00 / 0:00
台壽發布企業社會責任報告書 強化ESG資訊揭露
中信金旗下子公司台灣人壽，正式發布「2020企業社會責任報告書」。為呼應國際永續金融趨勢、公司治理3.0及綠色金融2.0，台灣人壽首本以國際準則編製的企業社會責任報告書，為國內壽險業率先同時採用國際準則GRI（Global Reporting Initiative）及SASB（Sustainability Accounting Standards Board）揭露ESG資訊，並經獨立第三方確信的壽險公司。
繼2020年領先國內保險業界，完成永續保險報告書及責任投資暨盡職治理報告書雙確信，台灣人壽持續以最高標準自我檢視，並回應國際趨勢，以整合性的精神編製報告書，報告內容整合盡職治理守則、責任投資原則（PRI）及永續保險原則（PSI），展現台灣人壽落實ESG及誠信治理、透明揭露的決心，讓利害關係人更了解台灣人壽ESG運作。
特別於台灣人壽企業社會責任報告書中，董事長黃思國期勉全體同仁，要讓台灣人壽成為客戶一生信賴的保險公司，客戶的信賴，將成為台灣人壽永續的基石，做到世世守護，代代相傳，以共創共好的理念，建構「永續信賴，豐富未來」雙贏的願景。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言