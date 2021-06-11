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台壽發布企業社會責任報告書 強化ESG資訊揭露

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

中信金旗下子公司台灣人壽，正式發布「2020企業社會責任報告書」。為呼應國際永續金融趨勢、公司治理3.0及綠色金融2.0，台灣人壽首本以國際準則編製的企業社會責任報告書，為國內壽險業率先同時採用國際準則GRI（Global Reporting Initiative）及SASB（Sustainability Accounting Standards Board）揭露ESG資訊，並經獨立第三方確信的壽險公司

繼2020年領先國內保險業界，完成永續保險報告書及責任投資暨盡職治理報告書雙確信，台灣人壽持續以最高標準自我檢視，並回應國際趨勢，以整合性的精神編製報告書，報告內容整合盡職治理守則、責任投資原則（PRI）及永續保險原則（PSI），展現台灣人壽落實ESG及誠信治理、透明揭露的決心，讓利害關係人更了解台灣人壽ESG運作。

特別於台灣人壽企業社會責任報告書中，董事長黃思國期勉全體同仁，要讓台灣人壽成為客戶一生信賴的保險公司，客戶的信賴，將成為台灣人壽永續的基石，做到世世守護，代代相傳，以共創共好的理念，建構「永續信賴，豐富未來」雙贏的願景。

台灣人壽 保險 壽險公司

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