新台幣早盤升值7.4分 一度觸及27.63元
新台幣今（11）日早盤以27.71元兌1美元，貶值0.6分開出；台股早盤以17,200.45點開高，新台幣一度觸及27.63元兌1美元，升值7.4分。
美股周四收漲，道瓊工業指數收漲19.10點，漲幅0.06%，收在34,466.24點；標普500指數收漲19.63點，漲幅0.47%，收4,239.18點；那斯達克指數收漲108.158點，漲幅0.78%，收14,020.33點；費城半導體指數收漲 1.19%，收3,196.21點。
美股齊揚，台股早盤以17,200.45點開高，指數以上漲41.23點，盤中一度拉升至17,261.42點，上漲逾百點，新台幣以貶值開出，早盤低點為27.71元兌1美元，貶值0.6分，一度觸及27.63元兌1美元，升值7.4分。
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