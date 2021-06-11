新台幣早盤升值7.4分 一度觸及27.63元

對科技業者來說，五月份出現的兩記重拳，注定讓下半年會特別難受。第一記重拳是在月初母親節後急劇升溫的新冠肺炎疫情，使得企業內部行政管理面臨了巨大的員工居家上班、生產排程大亂的挑戰

2021-06-11 10:27