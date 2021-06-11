快訊

打國產疫苗出國將遭阻？陳時中：能出國但檢疫方式恐有差別

1萬元家庭防疫補貼15日請領！4步驟線上或ATM皆領現金

新台幣早盤升值7.4分 一度觸及27.63元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新台幣今（11）日早盤以27.71元兌1美元，貶值0.6分開出；台股早盤以17,200.45點開高，新台幣一度觸及27.63元兌1美元，升值7.4分。

美股周四收漲，道瓊工業指數收漲19.10點，漲幅0.06%，收在34,466.24點；標普500指數收漲19.63點，漲幅0.47%，收4,239.18點；那斯達克指數收漲108.158點，漲幅0.78%，收14,020.33點；費城半導體指數收漲 1.19%，收3,196.21點。

美股齊揚，台股早盤以17,200.45點開高，指數以上漲41.23點，盤中一度拉升至17,261.42點，上漲逾百點，新台幣以貶值開出，早盤低點為27.71元兌1美元，貶值0.6分，一度觸及27.63元兌1美元，升值7.4分。

新台幣 台股

延伸閱讀

富邦期貨：台股須觀察疫情程度及疫苗施打進度

台積電ADR收盤小漲 較台股溢價率9.3％

台股平衡基金 抗震

端午變盤說甚囂塵上 大盤季底醞釀波段攻勢

相關新聞

縱使台灣未列入匯率操縱觀察名單 台幣升值也無可避免

對科技業者來說，五月份出現的兩記重拳，注定讓下半年會特別難受。第一記重拳是在月初母親節後急劇升溫的新冠肺炎疫情，使得企業內部行政管理面臨了巨大的員工居家上班、生產排程大亂的挑戰

元大金2021亞洲創富投資線上論壇首登場 聚焦永續投資

元大金控暨子公司為服務廣大客戶與投資人，今年改變以線上直播方式舉行「2021亞洲投資創富論壇」，除邀請產經學專家及30家...

金研院估Q3金融情勢穩健

國內疫情利空壓力測試來襲，台灣金融研訓院昨發布五月台灣金融風險指數（TAIFRI）揚升至九十九點三，創七個月來新高。受疫...

疫情測壓 10銀行壽險未達標

新冠肺炎疫情蔓延，我國金融業承受能力受考驗，金管會日前要求全體銀行、保險進行壓力測試，並首次導入發生理專盜領等舞弊事件遭...

三大利空…壽險賺得少

5月國內本土疫情擴散，股市大幅震盪，加上新台幣升值衝擊匯兌成本下，六大壽險昨（10）日公布5月稅後純益數字合計僅剩下17...

金控5月獲利大減四成 七家業者比去年同期衰退

上市櫃金控公司5月獲利昨（10）日全部出爐，因台股5月大幅震盪，多數金控獲利較前月縮水，整體金控5月單月賺326.8億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。