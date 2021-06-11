開發金5月獲利10.31億元 累計前五月稅後獲利137.54億

開發金控（2883）公布5月自結稅後獲利10.31億元；累計1至5月稅後獲利達137.54億元，每股盈餘0.92元。

子公司凱基銀行上月獲利動能主要來自利息及手續費收入等核心收益，5月稅後獲利2.50億元，累計前五月稅後獲利17.88億元。

5月台股動能維持高檔，惟震盪幅度加大，壓縮自營操作表現空間，凱基證券5月稅後獲利達2.18億元；累計前五月稅後獲利58.13億元。

中華開發資本5月稅後獲利2.13億元，主要來自投資部位評價收益貢獻，累計前五月稅後獲利19.49億元。

中國人壽5月獲利14.81億元，累計前五月獲利139.99億元。

開發金控發言人張立荃強調，儘管上月獲利受到本土疫情爆發影響，導致5月資本市場波動變大，影響投資操作及部位評價，但面對疫情的嚴竣挑戰，開發金控除落實各項風險控管以減低疫情對於短期營運可能衝擊；在長期業務發展上，將致力於各子公司與跨部門合作與產品開發，深化客戶往來關係及規模，以推升資本使用效率及穩定的獲利能力。

依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，開發金控已停止召開原訂股東會，後續將經6月28日董事會決議擇期召開。