元大金2021亞洲創富投資線上論壇首登場 聚焦永續投資

元大金控暨子公司為服務廣大客戶與投資人，今年改變以線上直播方式舉行「2021亞洲投資創富論壇」，除邀請產經學專家及30家優質企業，就全球金融市場及未來產業的發展趨勢進行精闢分析，探討現階段全球市場趨勢及投資理財解方外，並解析以ESG(環境、社會、公司治理)為主軸的永續投資概念，透過科技半導體、電動車、生技等重點企業的分享為投資人找出產業契機與亮點。

本屆元大創富論壇受邀企業，包括近來市場討論度高的企業，如南亞科、力積電、群創與台達電等，藉由線上交流透析未來產業趨勢；總經專題議程由元大投顧產經學專家顏承暉博士打頭陣，分享疫情衝擊下全球經濟展望，以宏觀的總經角度，以三大方向解析未來的經濟情勢；並力邀國內知名財經專家財金文化謝金河董事長就「疫情後的世界新局 - 全球與台灣經濟趨勢與投資策略」做精闢闡述，以淺顯易懂的方式分析全球與台灣經濟趨勢與投資策略。

科技產業議題由近期人氣竄升的知識力專家社群創辦人曲建仲博士針對近來受全球矚目的半導體產業，深入探討積體電路設計與矽智財產業的應用商機；另在顛覆全球產業的電動車專題上，由元大(上海)中國電子產業張亞文分析師以經濟視野，深度剖析中國科技巨頭爭相入局電動車，對智慧網聯化所帶來的萬億增量。

從時事看趨勢，元大金控歷屆創富論壇整合集團內豐富的研究資源，提供法人機構與投資人最新的理財觀點，並秉持亞太區最佳金融服務提供者的角色，提供跨業暨跨境完整金融服務，滿足客戶投資理財等全方位金融需求，實現「在地生活，全球理財」願景。