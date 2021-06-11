快訊

今年全球新冠死亡數超去年 拜登：捐5億劑疫苗給92國

20.2萬人報名的國中會考 今天上午8時起開放查成績

宅在家增進期貨理財功力 期交所推出防疫在家學習專區

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

全台疫情嚴峻，防疫期間都要乖乖宅在家，臺灣期貨交易所考量防疫期間交易人學習期貨理財需求，網羅相關學習資源成立防疫在家學期貨專區，今(11)日在期交所網站上架，讓交易人待在家即可一網打盡學習期貨及選擇權的相關資源。

相較於證券，期貨波動較大且商品種類多元，交易人更需要培養專業知識，並深入了解風險控管的重要性。防疫在家學期貨專區以期貨教育為出發點，集結期交所重要制度懶人包及文宣、近兩年上市國內外股價指數商品宣導專區、以及即將在6月底上市上線的小型電子期貨及股票期貨適用動態價格穩定措施宣導專區，另外，也放入期貨產業發展基金委託證基會製作的期貨宣導漫畫、文宣手冊及宣導影片等。

交易人可藉由動態的影片或動畫來了解期貨知識，像是期貨影音知識網包含眾多課程及2021年新商品及新制度宣導說明會影片，期貨及選擇權數位學習網則是介紹期貨基礎觀念的動畫網站，內容共分九大單元，循序漸進教導期貨知識，並有英文版供交易人了解期貨相關用語。看完文宣、影片，瞭解期貨專業知識後，交易人也可在家試試期貨模擬交易，進入期交所的虛擬交易所線上平台，親身體驗期貨下單交易。防疫在家學期貨專區內容有靜有動，民眾可依自身喜好選擇想瞭解的期貨資訊。

期交所說，若是期貨小白，可先觀看期貨及選擇權數位學習網(簡稱數位學習網)或交易人期貨與選擇權交易與實務課程(簡稱交易人課程)，數位學習網藉由活潑有趣的動畫講解期貨、選擇權及交易結算制度等基本觀念，交易人課程則是由期貨商專業講師講授期貨及選擇權交易實務；若想瞭解近期期貨市場相關資訊，可點選近兩年上市商品或制度宣導專區及即將在6月28日上市(線)的新商品及新制度；想體驗期貨交易的民眾可至虛擬交易所線上切磋，民眾在真實交易前可先至該平台獲取交易經驗!

防疫在家學期貨網站 https://www.taifex.com.tw/file/taifex/event/cht/learnfuture/index.html

臺灣期貨交易所 選擇權

延伸閱讀

防疫在家學期貨 啟動

期貨商論壇／生技期 攻守兼備

期貨商論壇／聯發科期 可偏多

官民合力防疫 雲林組「社區防疫網」即刻啟動

相關新聞

疫情測壓 10銀行壽險未達標

新冠肺炎疫情蔓延，我國金融業承受能力受考驗，金管會日前要求全體銀行、保險進行壓力測試，並首次導入發生理專盜領等舞弊事件遭...

金控5月獲利大減四成 七家業者比去年同期衰退

上市櫃金控公司5月獲利昨（10）日全部出爐，因台股5月大幅震盪，多數金控獲利較前月縮水，整體金控5月單月賺326.8億元...

元大金2021亞洲創富投資線上論壇首登場 聚焦永續投資

元大金控暨子公司為服務廣大客戶與投資人，今年改變以線上直播方式舉行「2021亞洲投資創富論壇」，除邀請產經學專家及30家...

金研院估Q3金融情勢穩健

國內疫情利空壓力測試來襲，台灣金融研訓院昨發布五月台灣金融風險指數（TAIFRI）揚升至九十九點三，創七個月來新高。受疫...

三大利空…壽險賺得少

5月國內本土疫情擴散，股市大幅震盪，加上新台幣升值衝擊匯兌成本下，六大壽險昨（10）日公布5月稅後純益數字合計僅剩下17...

企業防疫保單 銷售增十倍

京元電等電子大廠相繼傳出員工確診，國內餐飲零售業也面臨停業和業績大減壓力，以公司行號為投保主體的企業防疫保單因而大賣，金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。