10家保險銀行壓力測試沒過關 大股東增資壓力大增

新冠疫情延燒，金管會要求全體36家本國銀行與所有壽產險要進行壓力測試，今（10）日結果出爐，雖然從平均數角度，全數都過關，但金管會也坦承，在「個別條件」下，有至少5家銀行跟5家保險公司，合計有10家金融機構，未來一旦遇到嚴重情境，將過不了關，意謂這10家公司大股東年底前將面臨增資壓力，資金需到底以充實資本或淨值。

金管會以去年底資料對銀行及保險業進行公版「壓力測試」，測試各銀行在輕微和嚴重情境下，各銀行的資本適足率是否仍可維持在法定標準。目前法定資本要求是，普通股、第一類和資本適足率都需各維持7%、8.5%及10.5%。結果「模擬考」結果，至少有5家銀行壓力測試沒過關。據透露，這些「壓力測試」沒達陣的本國銀行，多是中小型銀行、甚至也包括公股行庫在內。

銀行局官員表示，壓力測試沒過的主要有四大主因，一是經濟情境假設更嚴峻；二是利差縮小納入考量，因此獲利減少；三是資本要求比三年前提高；四有加入行政罰則，提高資本計提的考量。

保險局的壓力測試，則以2008年附近金融海嘯時股債匯市變化的情境試算，將有5家壽險公司在極端情境測試下，資本適足率（RBC）、淨值比恐低於法定標準，將無法過關，保險局副局長王麗惠表示，已要求這些公司董事會提出財務改善計畫。

保險局的最嚴重的風險假設包括台股下跌25.6%、美股跌16.4%，匯率(美元兌臺幣) 貶7.6%、美國10 年期公債殖利率少掉0.885個百分點或是臺灣 10 年期零息公債殖利率跌掉0.04個百分點。

副局長王麗惠坦言，少部分業者因屬RBC邊緣，損失吸收能力低者，「加壓」後，衝擊較大，因此董事會要強化風險控管的改善措施和因應方案，如針對財業務提出措施，保險局後續也會做動態監理

金管會銀行公版測試情境三大情境假設，一是總體經濟，包括國內外經濟成長率、失業率、房價等，最嚴重假設是台灣首年衰退2.5%、隔年小幅成長0.8%；失業率則最嚴重估台灣失業率達6.4%；利率最嚴重是在降息0.25個百分點（一碼）；房價部分則最嚴重估全台房價年減16%。二是市場風險因子，包括台股下跌30%、匯率上下震盪10%；三是新增作業風險測試，即理專A錢的加壓測試。

至於整體來看，36家國銀在輕微情境下，國銀平均普通股權益、第一類資本、資本適足率、槓槓比各為10.72%、11.68%、13.42%、及6.11%；嚴重情境下，則分別是9.68%、10.64%、12.33%及5.6%，都比法定標準高。

銀行局主秘童政彰說，資本不足有四大改善方案，一是增資，二是股利分配，如盈餘轉增資，三是透過債務性資本工具，四是縮減風險性資產，他說，多數銀行都是提增資、或是發行債務性資本工具。

銀行局和保險局官員都強調，此次壓力測試結果僅是「個別」業者需要提改善和因應方案，但若就整體銀行業、和保險業的資本適足性都是足夠的，顯示金融業面臨嚴峻或極端情境下，整體銀行和保險業資本適足率都是過關。