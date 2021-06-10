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六大壽險前五月賺近1,910億元 超越去年全年

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

5月國內本土度情擴散，股市激烈震盪，加上新台幣升值衝擊匯兌成本下，六大壽險今（10）日出爐的5月獲利數字，明顯低於4月，六家合計僅剩下174.85億元，再創今年來單月最低水準，月減幅度44.5%，不過整體仍高於去年同期，同時在前四月「加緊賺」下， 累計1~5月六大壽險共獲利高達1,909.97億元，已賺超過去年一整年。

國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、中國人壽（2823）、台灣人壽及新光人壽等前六大公司5月獲利紛紛出爐，單月獲利以富邦人壽的77.4億元居冠，國泰人壽的50億元排名第二高，南山人壽44.9億元排名第三。除了南山人壽與上月相當微幅減少外，國壽、富邦人壽都有明顯降幅。

六大壽險單月合計獲利明顯低於4月的315億元，但較去年同期年成長68%；累計1~5月六大壽險合計大賺近1910億元，年增率逾146%，同時已超越六大壽險2020年合賺的1,903億元，是史上最佳前五月紀錄。

其中富邦人壽居單月獲利王，單月成長率也是六大中最高，是因為5月處分投資部位實現獲利約99億，主要來自國內外股票及基金。其他國泰（2882）、南山5月都成長逾五成之上。只有新壽單月出現虧損22.87億元，比去年虧損還多，同時台灣人壽也開始陷入衰退窘境，單月賺10.61億元，減少11.58%。

富邦人壽5月底個體淨值項下「金融資產」之未實現評價餘額還剩1,580億，較較去年同期增加約1,390億。同時富邦人壽5月外匯價格變動準備金回收約11億，5月底餘額為約66億。5月底合併淨值將近5,500億，創歷年同期最高紀錄。

富邦人壽 壽險

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