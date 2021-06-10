銀行風險指數揚升 未來關注4大風險

國內疫情利空壓力測試來襲，台灣金融研訓院今天發布五月TAIFRI指數揚升至九十九點三，為今年以來的最高新水準、創七個月來新高。受疫情影響，海外曝險部位品質變化、國內房貸與企金逾放升高風險，股匯市波動加大，以及存放利差走跌壓力，為國內銀行業者認為未來三個月主要的風險來源。

金融研訓院針對我國國情與金融體系現況，編製台灣金融風險指數（Taiwan Financial Risk Index，TAIFRI），指數以一百為基準，一百以上是表示風險高，反之指風險低，前次高點為去年三月。五月TAIFRI 調查為疫情進入三級警戒以來，國銀對風險情勢的最新看法。

金研院表示，五月TAIFRI揚升，主因海內外資產價格波動加劇，且國內金融機構間的傳染效應風險升溫，導致整體風險成長。國銀海外業務與當地疫情變化關聯性高，包括個別產業信用風險與投資部位市場風險皆須密切關注。

金研院分析，在台股強勢、外資對新台幣升值預期力道加強，加上出口商拋匯及美元持續弱勢效應下，海外放款與投資的匯率風險效應不容忽視。疫情衝擊是否會導致逾放上揚，是銀行業者最關注的焦點之一。

由於原物料價格大漲，國際通膨預期持續升溫，銀行業者原預期升息機率升高，但國內突發嚴重疫情，央行貨幣政策走勢可能產生變化。若央行貨幣政策進一步寬鬆，以及資金供需變化導致利差繼續向下調整，恐影響銀行獲利空間。

金研院指出，疫情對經濟的影響，將視高風險區確診及死亡人數變化、企業加強防疫措施成效、各級防疫警戒解除的時間、疫苗入境施打進度而定，若上半年能較有效控制，負面衝擊程度將降低，預估第三季國內金融整體風險情勢及經營環境仍屬穩健。在出口動能強勁、疫苗施打、防疫數位金融業務轉型三大利多加持下，國銀受疫情衝擊程度預估可望減緩。