今年以來 新台幣仍穩居「最強亞幣」寶座

台股強漲，吸引外資今（10）日匯入，推升新台幣匯率走揚；但美國即將公布通膨數據、歐洲央行將召開會議，市場屏息以待，市場交易明顯縮手，新台幣匯率升值6.3分，收在27.704元，總成交量大幅萎縮至8.93億美元。

央行統計顯示，美元指數今日上漲0.22%，非美貨幣升貶互見，其中新台幣單日升值0.23%居冠，人民幣匯率持平。

至於台灣主要貿易對手國貨幣，像是韓元、日圓與星元今日對美元均為貶值，其中韓元貶值0.04%，星元貶值0.12%，日圓貶值0.09%。

央行資料顯示，今年以來，美元指數累計上漲0.34%，新台幣仍為「最強亞幣」，升值2.9%，人民幣升值2.34%。

至於「最弱亞幣」日圓，今年重挫5.88%，韓元重貶2.64%，星元貶值0.3%。

匯銀主管指出，台股指數今日收盤大漲193點，外資不僅加碼台股逾160億元，在匯市也持續匯入，不過市場觀望氣氛濃厚，總成交量萎縮到不到9億美元。

匯銀主管指出，下周一適逢端午節假期，預料新台幣匯率將維持區間震盪格局，短期內將位於27.5~28元之間波動。

進一步觀察海外無本金交割遠期外匯（NDF）市場，1個月期目標價波動並不顯著，大約在27.6元附近，顯示海外法人觀望氣氛濃厚，暫時未對新台幣走勢有明顯預期。

匯銀主管指出，美國即將公布通膨數據，加上歐洲央行即將舉行利率會議，市場將從美國通膨數據與歐洲利率會議尋找緊縮貨幣與調升利率的可能性。