台企銀總行人員確診 八大公股行庫六家淪陷

台企銀（2834）發布聲明，該行今天下午知悉，總行一名人資同仁確診。迄目前為止，八大公股行庫只剩下土銀、兆豐銀還沒有傳出行員確診，其他六家全數「淪陷」。

台企銀指出，該行已經立即委託專業廠商進行大樓消毒，並安排同仁進行快篩，目前尚無快篩陽性個案。

台企銀表示，該名確診同仁平日工作以內勤為主，無接觸客戶的機會，主要業務屬勞安相關，本身具高度警覺性，特別注意自身健康狀況，自覺喉嚨輕微不適後，9日已請假至醫院進行PCR核酸檢測，於今天通知確診並居家隔離。該行將持續配合衛生單位疫調，此次確診個案對該行營運及業務均未造成影響。

台企銀表示，行方持續要求全體同仁，每日自主健康監測、勤洗手、戴口罩，如有身體不適盡量在家休養。若於居家辦公或居家隔離期間出現疑似染疫相關症狀，須立即通報總行並就醫。

為維護同仁健康與公司營運，該行日前已啟動異地、分層、居家辦公，同時落實彈性工時、分散人潮，亦要求總行各部門間同仁避免接觸，盡量透過電話、電子郵件或視訊等方式聯繫；所有同仁均配發防護面罩，分行第一線行員採分流、居家辦公等最低人力上班，降低群聚風險，同時每日至少三次使用酒精擦拭ATM、號碼機、櫃台等區域，加強整體環境清潔。

台企銀將隨時因疫情變化採取動態應變措施，積極配合政府防疫，絕不鬆懈，保障員工及客戶安全。