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以巴衝突的未解之結：以色列精準武器發威，卻陷入戰略困境？

元大金創富論壇 聚焦半導體、電動車、生技

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

元大金控（2885）暨子公司為服務廣大客戶與投資人，連兩日以線上直播方式舉行「2021亞洲投資創富論壇」，今天圓滿落幕。元大金指出，論壇除邀請產經學專家及30家優質企業，就全球金融市場及未來產業發展趨勢進行精闢分析，探討現階段全球市場趨勢及投資理財解方外，並解析以ESG為主軸的永續投資概念，透過科技半導體、電動車、生技等重點企業的分享，為投資人找出產業契機與亮點。

本屆元大創富論壇受邀企業，包括近來市場討論度高的企業，如南亞科（2408）、力積電、群創（3481）與台達電（2308）等，藉由線上交流透析未來產業趨勢。在總經專題議程中，由元大投顧產經學專家顏承暉博士分享疫情衝擊下全球經濟展望，以宏觀的總經角度，以三大方向解析未來的經濟情勢；在科技產業議題上，由近期人氣竄升的知識力專家社群創辦人曲建仲博士針對近來受全球矚目的半導體產業，深入探討積體電路設計與矽智財產業的應用商機；另在顛覆全球產業的電動車專題上，由元大（上海）中國電子產業分析師張亞文以經濟視野，深度剖析中國科技巨頭爭相入局電動車，對智慧網聯化所帶來的兆元增量。

從時事看趨勢，元大金控歷屆創富論壇整合集團內豐富的研究資源，提供法人機構與投資人最新的理財觀點，並秉持亞太區最佳金融服務提供者的角色，提供跨業暨跨境完整金融服務，滿足客戶投資理財等全方位金融需求，實現「在地生活，全球理財」願景。

元大金控 電動車

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