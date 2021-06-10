全面開放企業客戶線上申貸？　金管會：實務上仍有困難

國內疫情仍然嚴峻，政府推出多項紓困措施，尤其企業大多依靠紓困貸款，但目前僅針對銀行舊的法人客戶可限申請紓困貸款，針對新的法人的客戶仍無法線上申貸。金管會銀行局表示，主要是一般企業在洗錢防制與KYC(認識你的客戶)上，必須做到股東與實質受益人的認定，銀行公會仍在研議中。

銀行局主秘童政彰表示，採鼓勵銀行紓困貸款儘量以數位化方式辦理，銀行可以依照現行個人貸款相關安控規範，在符合各政府機關紓困貸款規定下，線上辦理簽約對保。同時為降低法人在疫情期間，也能透過線上貸款減低臨櫃的次數，金管會已在6月2日同意銀行公會所報開放既有法人客戶辦理線上貸款的安控機制，企業紓困貸款也可以數位化方式辦理。

不過目前只有開放獨資企業的法人客戶，與自家銀行舊的法人客戶，可以線上申請貸款。以純網銀來說，因為還未全面開放法人戶線上申請貸款，導致這次線上紓困貸款只能做個人的勞工紓困貸款。

童政彰表示，銀行現在都是只限既有的法人客戶，與獨資企業的法人客戶，開放可以線上申請貸款，在還沒成為銀行客戶之前，新的法人客戶線上貸款還是有困難，確實還沒有開放到全面性的法人，銀行公會正研議針對三人以下自然人合夥的法人客戶開放，當然最終目標還是希望全面拓展到所有法人客戶。

童政彰說明，法人客戶全面開放線上申貸，現在碰到的困難是，洗錢防制與KYC的程度，都要到實質受益人與股東結構，獨資是比較好釐清，三為自然人合夥的公司也是較好釐清，但大部分公司股東結構複雜，有些股東還是法人團體，股東結構與實質受益人較難認定，實務上執行還有一些困難，銀行公會還在研議如何克服。至於法人舊戶，因為只要在KYC部分強化確認客戶身分，在銀行存取的既有資料異動，會比新戶較方便。