員工確診停業大增 企業防疫保單飆賣逾十倍

京元電（2449）、智邦（2345）等電子廠相繼傳出員工確診，累計員工確診數已飆破百人，國內餐飲、零售等也面臨停業和業績重挫的壓力，企業主除了加強防疫、申請紓困補助外，還可善用各種以企業為投保主體的防疫保單，帶動企業防疫保單大賣！據金管會保險局最新統計，截至5月底以前，投保營業中斷有賠的企業防疫保單，銷售較去年底成長至少十倍之多。

京元電、智邦等電子廠相繼傳出員工確診，累計確診數已飆破百人，在三級警戒延長至6月28日的情況下，全台服務業景氣也陷入緊縮，光是連鎖服務業就已有75%停業，有保險專家建議面對停工陰影和業績重挫的壓力，企業主除了加強防疫、申請紓困補助外，還可善用各種以企業為投保主體的防疫保單。

保險局副局長王麗惠今日表示， 企業防疫保單承保截至2020底為止，約超過1000件左右。但最新統計至今年5月底為止，企業防疫保單銷售已超過1萬件。

目前無論是火險附加或是額外提供補償費用的企業營業中斷險，共計有七家產險 ，推出共7張商品。截至5月底為止，共計已理賠件數達172件，總金額金額696萬元。

現在已有多家保險公司因應疫情，推出以企業為投保主體的防疫保單，包括以企業社會責任為出發點，為員工投保防疫險，以及轉嫁停業損失的企業防疫保單，後者可為企業移轉因疫情所影響的員工薪資負擔與停業損失。

專家指出，針對停工（業）損失所推出的企業防疫保單，多數會以「附加條款」方式，將防疫概念附加於火災保險單上。原本已經有投保火災保險的公司行號，可快速加保如「營業中斷定額補償費用附加條款（乙型）」、「日額型停業賠償保險附加條款」等防疫型保單。

至於個人防疫保單方面，保險局最新統計，截至6月9日為止，防疫保險商品包括疫苗險與法定傳染病險。總共有13家產險公司，共計銷售34張保單，共計承保總件數超過600萬件，保費收入32.26億元，理賠2,300件，金額約1.81億元。疫苗接種目前還沒有疫苗險有人身故理賠。