金管會辦理監理壓力測試 36家國銀全數過關

新冠肺炎（Covid-19）疫情蔓延，導致國際經濟及金融情勢劇烈變化，包括失業率上升、房價下跌等總體經營環境之不確定性上升，為了解低利率環境及疫情衝擊對本國銀行資本適足性之影響，金管會要求36家本國銀行辦理「2021年度監理壓力測試」，今（10）日結果出爐，銀行局主秘童政彰說整體國銀資本適足率與槓桿「全數ALL PASS」。

金管會要求36家國銀以去年底之資本適足性相關資料，在一致之壓力測試情境下，計算其資本適足比率及槓桿比率之變動情形，今年4月底前回復測試結果。

銀行局說，本次測試情境包括輕微情境與嚴重情境。測試因子包括我國及主要國家經濟成長率下滑、國內失業率上升與房價下跌，導致信用風險預期損失增加之情境，以及債券、股票、外匯和商品市場價格波動加劇導致之市場風險損失情境，並考量存放款利差縮減和手續費收入減少等對盈餘之影響，以衡量銀行在壓力情境下之風險承擔能力。此外，本次測試首次導入作業風險壓力情境，設定銀行發生行員舞弊事件而遭本會裁罰並被要求增提作業風險資本之情境。

童政彰說，本次壓力測試結果，36家本國銀行在輕微情境下，本國銀行之平均普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率及槓桿比率分別為10.72%、11.68%、13.42%及6.11%。

就算在嚴重情境下，則分別為9.68%、10.64%、12.33%及5.60%，均高於法定最低標準（上開四項比率應達7%、8.5%、10.5%及3%），顯示本國銀行在疫情衝擊全球經濟景氣及金融環境發生變動時，仍具穩健之風險承擔能力及資本適足性。

金管會表示，本次測試顯示在壓力情境下，可能損失之增加將對銀行獲利產生一定程度之壓力，惟仍在銀行之可承受範圍。目前本國銀行整體備抵呆帳提列情形仍維持在較高水準及資本適足性仍屬穩健，金管會將持續注意銀行整體暴險之風險控管，並督促銀行持續提升資產品質及健全財務結構，以因應環境之變化，充實損失準備及承擔風險能力。

童政彰也補充說，目前銀行強化資本有四大工具，一是資本不足，每年提30%法定盈餘。二是股利分派政策，盈餘轉增資強化資本；三是債務性資本工具強化；四是不樂見縮減風險性資產。在做風險胃納時需一併考量。大部份銀行都是提資本強化，第三個情況債務性資本工具比較多。