金管會發布最新保險業壓力測試 打臉央行

打臉央行！中央銀行6月初才公布對國內壽險公司的海外投資部位風險示警，表示壽險業國外投資部位擴大，面臨較高的匯率、利率及股價三大風險。

不過金管會今（10）日最新發布保險業辦理壓力測試結果，保險局官員表示，就算重現2008年金融海嘯情境，我國保險業者「整體風險尚屬可控」。無論資本適足率、淨值比整體都高於法最低標準，顯示整體保險業在新冠肺炎疫情衝擊之情境下，具備穩健之風險承擔能力。

金管會表示，有鑑於109年以來新冠肺炎（Covid-19）疫情蔓延，導致國際經濟及金融情勢劇烈變化，總體經營環境之不確定性上升，為瞭解本國保險業於疫情下之風險承擔能力及對資本適足性之影響，金管會要求產、壽險公司以2020年底之財務報表為基準辦理壓力測試。

有關保險風險測試結果部分，壽險業及產險業整體資本適足率分別為286.08%、472.26%，淨值比為7.62%及34.27%，仍高於法定最低標準(資本適足率200%及淨值比3%），顯示整體保險業在新冠肺炎疫情衝擊之情境下，具備穩健之風險承擔能力。

有關市場風險測試結果部分，壽險業及產險業之整體資本適足率分別為237.72%、440.5%，淨值比為6.71%及32.37%，仍高於法定最低標準，顯示整體保險業在全球經濟景氣及金融環境發生變動時，整體風險尚屬可控。

保險局副局長王麗惠說，至於部份個位數壽險在極端情境下，壓力測試下有在邊緣情況，將要求這些公司董事會提改善計畫。

另對於產險業面對氣候變遷風險壓力測試部分，本年度以氣候變遷所造成之巨災（連續強烈颱風侵襲本島之情境）進行測試，測試結果整體產險業資本適足率為422.3%、淨值比為30.06%，仍高於法定最低標準，顯示我國產險業在氣候變遷之極端情境下，具備足夠之清償能力。

目前我國保險業整體資本適足率及淨值比情形仍屬穩健，金管會將督導保險業持續強化風險控管措施及健全財務結構，以因應環境之變化，充實承擔風險能力。