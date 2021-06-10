惠譽信評：台灣的票券業信用體質維持穩定

儘管近期本土新冠疫情案例攀升，惠譽預期台灣現有受評的票券金融公司於2021年至2022年將維持穩健的信用體質。

惠譽指出，疫情對經濟的衝擊將得以受到控制。今年前四個月強勁的出口動能為惠譽全年的GDP預測帶來上行風險，但若疫情持續擴散並嚴重影響國內消費、經濟活動及製造業且最終對出口與國內投資產生重大影響，將可能抵銷該上行風險。惠譽的經濟團隊預測台灣GDP之成長率將由2020年的3.1%成長至2021年的4.5%及2022年的3.6%。

惠譽認為台灣票券金融業的經營環境已因台灣經濟在疫情期間展現出的復甦力道而趨穩，並有助減緩對票券公司財務體質的經營壓力。惠譽預期，票券金融業的商業本票保證與固定收益部位之資產品質將維持穩定。此外，惠譽亦預期短期內不會有重大升息，以及考量到充沛的系統流動性，這些將有助票券金融公司在2021與2022年維持穩定的獲利能力。

截至2020年底，所有受評票券金融公司的惠譽核心資本比率維持穩定或有所成長。基於穩定的獲利能力與成長偏好，惠譽預期這些票券金融公司將可維持現有的資本水準。

儘管受評的票券金融公司在固定收益部位高度仰賴附買回融資，但其持有高信用品質的固定收益證券與穩健的系統流動性有助抵減相關風險，因此惠譽預期受評票券金融公司將維持穩定的資金來源與流動性。