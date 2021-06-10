惠譽：台灣票券金融業信用體質維持穩定

我國本土新冠肺炎疫情嚴峻，金融業不免受到部分衝擊，不過國際信評機構惠譽指出，疫情對經濟的衝擊將得以受到控制，台灣現有受評的票券金融公司於2021年至2022年將維持穩健的信用體質。

惠譽今（10）日報告指出，台灣票券金融業的經營環境已因台灣經濟在疫情期間展現出的復甦力道而趨穩，這有助減緩對票券公司財務體質的經營壓力，其中商業本票保證與固定收益部位的資產品質將維持穩定。

惠譽表示，雖票券金融公司在固定收益部位高度仰賴附買回融資，但其持有高信用品質的固定收益證券與穩健的系統流動性有助抵減相關風險，因此惠譽預期受評票券金融公司將維持穩定的資金來源與流動性。

惠譽表示，今年前四個月強勁的出口動能為惠譽全年的GDP預測帶來上行風險，不過若疫情持續擴散並嚴重影響國內消費、經濟活動及製造業且最終對出口與國內投資產生重大影響，將可能抵銷該上行風險。

惠譽預測台灣GDP之成長率將由2020年的3.1%成長至2021年的4.5%及2022年的3.6%。