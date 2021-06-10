永豐金總座朱士廷：台第2季經濟取決未來2星期疫情發展

永豐金控（2890）今（10）日舉行2021年第1季法說會，永豐金控總經理朱士廷認為，目前疫情對台灣經濟影響相對有限，但，台灣第2季經濟成長一定程度取決台灣未來兩個星期疫情發展，假設台灣本土疫情持續擴大，內需衝擊將會變大。

目前永豐金謹慎樂觀看待，認為台灣疫情控制相關穩定，如果以此情況，第2季GDP影響2個百分點之內，全年預估經濟成長率為4.5%，台灣四個季度的經濟成長率會依序往下行。

朱士廷認為，台灣在5月19日全國升三級警戒，可看到人民移動減少，勢必會衝擊第2季運輸、觀光等產業，內需看得到緊張氣氛，但外需的出口訂單維持高成長，且第1季出口已經寫下十年來最大增幅，歐美目前防疫管制措施對製造業影響較為輕微，預計台灣第2季出口仍有至少20％成長。

從出口、投資、到消費三面向，只要能守住廠商訂單，行政院通過最快2,100億元紓困預算，估計對2021年經濟成長貢獻0.9%。

至於疫情對永豐銀消金業務的影響，永豐銀行總經理莊銘福則指出，5月底數字看起來，受影響幅度不大，授信、手收等業績與過去差距不大，認為今年仍然有成長機會。

但短期，6月財富管理還是有小幅受到影響，但莊銘福認為這是短期現象，未來在拉抬數位化發展後，將可在最短時間解決問題，金管會也給予很大空間調整，估計7月後，將可補回受影響的空間。

尤其等待到下半年，台灣全民施打疫苗普及率高一點後，莊銘福認為，屆時影響應該會有限，尤其外需例如美國與歐洲陸續解封，正面看待業務發展。

至於疫情期間的分行營業時間調整，莊銘福指出，有備案，考慮讓同仁提早下班，也會兼顧客戶權益是否受到保障，但目前還不會實行。

至於海外據點拓展，新加坡分行持續落實在地化經營，希望下半年可以開業，海外動能成長強勁，樂觀看待。永豐金控第一季海外收益年成長56%，銀行成長60%，未來策略鎖定大中華、東協地區發展，海外將成金控獲利重要引擎。