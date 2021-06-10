研訓院：疫情衝擊內需授信戶 銀行業關注放款品質變化

台灣金融研訓院今(10)日發布5月份台灣金融風險指數Taiwan Financial Risk Index (TAIFRI)調查，為雙北進入三級警戒以來，國內銀行業對風險情勢的最新看法。調查顯示，新冠疫情衝擊內需企業，銀行業者關心放款品質變化。

研訓院表示，5月份的TAIFRI調查，一共對42家國內銀行發出問卷，包含外商銀行在台分行，共有21家回覆。以下為銀行業者關心的議題，以及研訓院的分析。

一、疫情衝擊內需企業授信戶，銀行業關注放款品質變化。

在TAIFRI的風險升高項目當中，以「國內金融市場傳染效應」升幅最大(3.84%)，其次是金融市場「價格波動度」(2.18%)、「企業部門」(1.96%)，顯示國內新冠疫情嚴峻，金融市場恐慌情緒升高，波動風險大幅升高。

企業部門因為前一波紓困貸款於2020年底結束，本年度至今銀行對企業放款成長幅度略為縮小，隨著新一波紓困貸款再次啟動，企業部門資金充沛，風險將再趨緩，但銀行業關注特定產業的放款品質變化，並關注上述三項指標後續發展。

二、國際通膨續揚，聯準會減碼寬鬆可能性升高，國內股市及高收益境外資產恐受衝擊。

由於國際原物料價格及通膨持續上揚，企業供應鏈缺料問題顯現，恐影響經濟復甦力道，美國聯準會下半年醞釀減碼寬鬆可能性升高，金融市場預期心理風險大增，海外市場業務需特別留意。

我國在低利率環境下，國人資金投入具相對高收益的境外資產意願仍高，應注意國內股市及個別基金投資部位信用風險變化，高收益境外資產以及資產標的集中度，控制信用違約風險。

三、亞洲疫情嚴峻，中國大陸、新南向國家投資部位及授信風險為關注重點。

近期中國大陸廣州又出現變種病毒疫情升溫跡象，馬來西亞、越南、柬埔寨等新南向國家亦有疫情肆虐消息傳出，封城及缺工危機將影響當地企業營運，資金調度受到衝擊，當地債券投資部位及授信風險為第3季關注重點。

四、6月底國內疫情若能獲得控制，對經濟影響程度將降低，整體金融風險情勢仍屬穩健。

預估國內疫情對經濟的影響，將視高風險區確診及死亡人數變化、企業加強防疫措施成效、各級防疫警戒解除的時間、疫苗入境施打進度而定，若上半年能較有效控制，負面衝擊程度將降低，預估第3季國內金融整體風險情勢及經營環境仍屬穩健。

五、出口動能強勁、疫苗施打效應逐漸顯現、防疫數位金融業務轉型三大利多加持，銀行業受疫情衝擊程度預估可望減緩。

國內疫情未止，研訓院研判，國內銀行業今年獲利成長目標可能會小幅調整，但預估幅度不會太大，主要係受惠國際市場景氣回溫，國內出口動能依舊十分強勁，未受疫情影響的產業資金需求仍暢旺。

除了半導體及資通訊設備出口維持強勢表現外，包括塑化、金屬、紡織、化學等原物料傳統產業出口表現持續大幅翻揚，全面帶動今年整體出口持續創下單月歷史新高。

國內銀行業去年已有防疫數位業務轉型的策略，預估行動銀行新客戶數、網銀交易筆數、數位企金滲透率都將大幅成長，國內疫情衝擊國銀業務量及獲利目標的程度預估可望減緩。