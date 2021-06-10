永豐金DAWHO 首創高利數位帳戶+股票投資數位帳戶

為加速集團的數位科技化以及提供客戶更便捷快速的金融服務，永豐金控（2890）整合集團資源，2021年4月27日起，銀行「DAWHO」數位帳戶於4月27日將證券的零股、存股、選股、趨勢學堂功能納入，客戶只要升級證券「大戶投」綁定數位帳戶後，就能輕鬆完成台股下單、存股以及開立複委託功能，快速掌握銀行存款、基金、智能理財、證券投資與報酬率資訊，一站式滿足客戶理財需求。

永豐金控積極整合集團資源，全面推動數位科技化有成，面對台灣新冠肺炎爆衝的疫情，總經理朱士廷表示，受惠於數位化，客戶利用數位科技通路的比重大幅提高，截至今年5月底止，子公司永豐金證券客戶使用電子下單交易筆數佔比達89.6%；永豐銀行的客戶使用數位通路的筆數佔比也高達87.9%，大幅降低疫情對獲利的衝擊。

朱士廷表示，目前全球經濟復甦及科技應用爆發，投資人對臺灣的科技股議題產生期待，永豐很早就看到這股趨勢並創造理財生態圈積極布局，對於想投資但考慮金額門檻的亨利族，子公司永豐銀行「DAWHO」數位帳戶納入證券數位帳戶資源，推出創新的解決方案，「DAWHO」也是目前市場唯一結合「高利數位存款帳戶+股票投資」整合性服務的數位帳戶。

除永豐銀行的「大戶」升級外，永豐金證券「大戶投」APP也再提升更完整功能，隨著去年底盤中零股交易上路，掌握整股、零股2個市場的價差變化是交易的訣竅，因此「大戶投APP」內建了「價差計算功能」，讓投資人在交易零股時，快速判斷與整股市場價差高低，協助投資人決定合適的買進價格。

另外，並統整了統一下單路徑，整股與零股2個市場只需要「一鍵切換」，就能秒速下單，這是對零股交易族群的一大福音。在介面上首創快速瀏覽標的損益並獲得即時的資產市值資料及總付出成本，簡約卻面面俱到的證券標的損益圖，協助客戶即時掌握資產配置，讓小資族投資沒負擔，結合銀行「大戶」數位帳戶的1.1%優利活儲更優於市場交割戶的平均利率。

臺灣疫情延燒，震撼許多產業經濟及工作機會，防疫不出門正是做好投資功課的時機，除了固定薪水外，民眾可採用投資新策略，藉由複委託直接下單國際股市，輕鬆布局全球，讓小資族也能輕鬆成大戶。