第一銀行夢想帳戶活存利率1.2% 優惠延長至年底
防疫期間，第一銀行的iLEO夢想帳戶於新台幣72萬元內(含iLEO數位帳戶12萬元)享1.2%高利活儲優惠活動，將再延長半年至2021年底，為目前額度最高、利率更是一般活儲的15倍。
第一銀行表示，面對疫情影響，無接觸金融服務勢在必行，繼去年推出大獲好評的「手動存」功能後，於今年4月再推出眾所期待的「自動存」功能，可依需求設定夢想名稱、金額與存錢頻率，由系統定時定額自動圈存，還提供「部分取款」貼心功能，如遇急用需要取款，利息也不會打折，滿足民眾「高優惠、高便利與高彈性」期待，讓圓夢計畫不因疫情受阻，至今累計超過4萬個夢想計畫、圓夢金已逾45億元。
截至5月底，第一銀行iLEO數位帳戶逾60萬戶，在全體國銀中排第四，並位居公股銀行之冠。
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