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鼓勵宅在家裡繳費！凱基銀行LINE生活繳費王免手續費

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
凱基銀行LINE「生活繳費王」8月底前繳信用卡費、貸款還款免手續費。圖/凱基銀行提供
凱基銀行LINE「生活繳費王」8月底前繳信用卡費、貸款還款免手續費。圖/凱基銀行提供

宅在家裡不出門，就是最好的防疫方式！全台疫情升至三級警戒，考量客戶在家防疫須減少外出，凱基銀行即日起推出線上繳帳單免手續費優惠，凱基信用卡及貸款客戶不必出門去超商或銀行，只要在家打開LINE「生活繳費王」官方帳號，或使用凱基網路銀行及行動銀行APP，即可直接線上設定自動扣繳，8月底前透過上述三大管道繳納凱基銀行信用卡及貸款費用，一律免手續費。

凱基銀行運用Open API技術，於國內最大社群「LINE」推出「生活繳費王」官方帳號，自2018年推出以來吸引超過210萬用戶加入，累計繳款金額逾5億元頗受好評。

消費者只需在「LINE」搜尋「生活繳費」, 加入LINE「生活繳費王」官方帳號，不僅可在手機上繳信用卡與貸款費，還能一站式繳納電信費、水電費、健保費等各種生活帳單，甚至可愛心捐款給弱勢團體，系統會自動記憶已繳帳單與扣款帳號，下次繳費時即能自動帶入，不必每月重覆填資料 。

凱基銀表示，LINE「生活繳費王」可設定貼心自動提醒，當繳費日期接近時，會發送LINE訊息提醒，不用擔心忘記繳款。鼓勵居家防疫，6月15日起至8月31日止，透過生活繳費王繳凱基銀行的信用卡或貸款費用，均可享免手續費優惠，捐款則無限期免收手續費，讓愛心能全數送到受助團體手上。

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