渣打調查：不配合減碳會被八成跨國企業淘汰

渣打集團公布零碳倒數調查報告（Carbon Dated），78%的跨國企業考慮在2025年前，與無法配合企業減碳轉型的供應商停止合作，分析隨著跨國企業積極實現零碳轉型，對新興市場供應商所帶來的風險與契機，調查結果指出，在跨國企業邁向減碳轉型的過程中，預期將有35%現有供應商因無法配合減碳步調而遭排除。

渣打零碳倒數調查發現，供應鏈碳排放平均佔跨國企業總碳排放的73%，有67%的跨國企業表示，處理供應鏈碳排放將是減碳轉型的第一步，比控制企業自身的碳排放更為重要。

全球跨國企業正加速推進零碳排放的目標，同時也要求供應商落實永續作為，但約64%的跨國企業認為，跟已開發地區相比，新興市場的供應商要實踐減碳轉型的難度更高。但供應鏈減碳兩大挑戰，知識不足、缺乏數據。

受訪的跨國企業表示，新興市場供應商無法配合減碳行動的主因有二，其一是相關知識不足與數據資料不足，約56%的跨國企業認為，新興市場供應商缺乏減碳相關知識；此外，資料數據的品質一直是跨國企業所面臨的問題，有三分之二的跨國企業必須依靠二手資料來彌補供應商碳排數據的缺口，46%的跨國企業認為供應商提供的數據不可靠，也是減碳過程中的問題。

渣打「零碳倒數」調查也指出，目前全球跨國企業的減碳行動，可望為那些能配合減碳步調的供應商帶來約1.6兆美元規模的商機。跨國企業願意投入更多金額採購減碳的產品與服務；45%的跨國企業願意負擔平均7%的額外支出，購買來自減碳供應商的產品及服務。

跨國企業也在尋求其他方式鼓勵供應商進行減碳，47%的跨國企業願意提供「優先供應商」的商業禮遇，另外有三成則願意提供更好的價格。此外，18%跨國企業願意提供補助或貸款，以協助供應商進行減碳投資，有13%則願意透過上述資金管道協助供應商蒐集相關數據。

渣打集團行政總裁溫拓思表示，在跨國企業邁向零碳轉型的過程中，毫無意外地，它們將要求供應商採取相對應的行動。然而，對供應商而言，尤其是新興市場或快速成長地區的供應商，並無法獨自進行。跨國企業必須提供誘因，協助供應商展開減碳轉型之路，政府與金融業更應透過打造基礎建設或提供所需資金，扮演關鍵角色。減碳轉型攸關地球的存亡，但建構一個有效活躍的貿易生態系對全球經濟發展也一樣重要，我們必須攜手努力確保供應鏈落實減碳，同時有助全球繁榮。

渣打集團的零碳倒數報告，調查400位來自全球跨國企業內的永續與供應鏈專家。