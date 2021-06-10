抗通膨受惠 統一價值成長ETN績效進入ETP前三強

今(2021)年台股指數型商品表現亮眼，據統計，漲幅前十名有6檔ETN，其中，統一價值成長報酬指數ETN(020018)五個月來漲幅近36%，大幅超越0050及0056等台股旗艦指數；統一證券金融商品部表示，該指數每季調整一次成分股，最近一次新增以水泥、原物料、紡織、航運等為主，高現金殖利率且抗通膨。

上半年中小型股發威，依據CMoney統計，截至6月4日收盤價計算，漲幅最高的前十檔指數型商品有五檔以上是中小型股為主；其中，原物料及航運大宗的統一價值成長ETN(020018)漲幅近36%，指數本身漲幅36.65%，大幅優於台灣高股息指數的15.34%以及台灣50指數的14.63%。

統一證券表示，統一價值成長ETN自去年10月開始的三次定審結果，換股比例分別為16%、26%以及43%，堪比主動式基金的規格，再檢視其換股內容，去年底新增的東元（1504）、漢唐（2404），今年第1季的新纖（1409）、中纖（1718）、聯強（2347）、長榮（2603）以及最近一次的台聚（1304）、陽明（2609）以及萬海（2615）等，都精準把握波段起漲，可以說下一季漲什麼，價值成長報酬指數就提前反應，超前布署。

統一證券說，全球景氣復甦帶來的通膨陰影仍籠罩市場，原物料維持高檔時，價值成長指數成分股高現金殖利率且抗通膨的特性，不但是資金很好的避風港，也可做為平時資產配置的打底；目前淨值約16元，即可享有堪比主動式基金的超前部屬規格，並且ETN所配股息值轉入淨值，可提前參與填權息行情且有免除股利所得稅優勢。