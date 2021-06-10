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富邦金員工確診最高給5萬元慰問金 輕症亦有3萬元

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
面對嚴峻疫情，富邦金控率先成立「富邦篩檢站」。富邦金表示，將依風險評估機制安排員工進行快篩，預估篩檢量能可達每月1萬人次。圖為富邦篩檢站採檢等待區。（富邦金控提供）
面對嚴峻疫情，富邦金控率先成立「富邦篩檢站」。富邦金表示，將依風險評估機制安排員工進行快篩，預估篩檢量能可達每月1萬人次。圖為富邦篩檢站採檢等待區。（富邦金控提供）

因應國內新冠肺炎疫情持續嚴峻，富邦金控（2881）今（10）日宣布，若有同仁確診，不論是否因公染疫，均給予充分的照顧資源，對於判定需居家隔離的輕症同仁給予慰問金3萬元；需入住防疫旅館、集中檢疫所或醫院治療的非輕症同仁給予慰問金5萬元。

此外，因公確診的同仁，富邦金給予有薪公傷病假；若非因公確診者，基於對同仁的照護與關懷，提供優於法規之有薪防疫假(最多30天)，期許能樹立員工照護的典範。

富邦金控表示，面對疫情升溫，針對同仁確診，公司除了宣布不論是否因公染疫皆提供慰問金，以及有薪公傷病假或優於法規之有薪防疫假之外，也已於6月日7依照疾管署公布之企業自辦抗原快篩相關原則指引及注意事項，超前部署成立「富邦篩檢站」，與醫療院所合作協助雙北地區同仁進行免費快篩，啟動企業內部高規格的防疫機制，保障同仁的健康及辦公、營業場所的安全，實踐正向關懷，成為企業防疫領頭羊。

富邦金控指出，隨著全國疫情警戒第三級延長，富邦金除了持續落實防疫措施，確保同仁與客戶的健康，也秉持最嚴謹的態度，提供每位富邦人完善的照護，與社會齊心防疫，期盼共同迎接疫情後的曙光，實踐正向力量。

富邦金控

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