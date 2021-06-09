踐行ESG 中信金第12度主動聲明確診人數

中信金控（2891）今（9）日晚間主動發布訊息指出，該公司接獲通知，子公司中國信託商業銀行二名內勤同仁確診新型冠狀病毒（COVID-19），為新冠疫情爆發以來，該公司連續第12度主動對外說明此事，為企業踐行ESG（環境、社會、治理）建立起好榜樣。

中信金表示，中信銀行最新確診的二名同仁，其中一名，因家人確診於5月21日起居家隔離，另外一名同仁亦因家人確診而染疫，公司已針對確診同仁工作的辦公環境完成全面清潔消毒作業，與個案接觸的相關同仁居家辦公及自主健康管理。

截至6月9日為止，中信託銀行有六名同仁、台灣人壽有四名同仁、台灣彩券公司有一名同仁、中國信託資融公司有二名同仁，合計13名同仁確診。

中信銀行高階主管表示，對社會負責任是中信金一貫的態度，主動公布確診人數本來就是要讓大家放心，屬於對社會負責的企業治理態度。

從ESG的角度來說，這本來就是治理的一環。「我們認為，有同仁染疫，為了讓社會、同仁都心安，知道公司怎麼處理，決定採取非常公開的做法」。

他說，從環境的角度來講，新型冠狀病毒已經變成環境的議題，台灣的情況已經變成，民眾擔心環境裡面隨時會染疫，絕大多數人非獨處時都戴著口罩，這跟擔心空氣污染而戴口罩是一樣的。

中信金主動公布確診訊息，而且是連續第12度公布，國內上市櫃企業無人有此精神，為企業踐行ESG寫下良好範例。