端午節連假期間 台灣人壽營運及服務措施不鬆怠

國內嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情警戒升高之際，端午節三天連續假期將至，中國信託金控子公司台灣人壽，於2021年6月12日至6月14日假期期間，確保數位服務暢通無阻，資訊系統加強全天監控，保戶之保單及理賠服務均維持正常。

身在海外的保戶，於假期期間需要緊急救援服務者，可直接撥打台灣人壽海外救援服務專線886-2-23716088（付費電話）尋求協助，救援中心將24小時有專人為保戶諮詢與服務。

台灣人壽提醒保戶，疫情嚴峻期間，假期盡量不外出移動，避免感染風險，因應疫情影響及需要，保戶可多加利用台灣人壽各項關懷服務措施提出申請：

一、台灣人壽安心365全戶罩專案，納入法定傳染病慰問保險金、住院日額保險金及特別病房保險金等保障項目。

此外，亦有多張個人醫療險商品取消法定傳染病疾病等待期30日之限制，投保後確診者可享有保障，並另外提供負壓隔離病房相關給付之台灣人壽疫保安心團體健康保險附約，作為企業為員工加保或投保商品組合。

二、針對健康醫療險保戶，法定傳染病不視為除外責任。

感染新冠肺炎申請理賠，包含1998年前保單及其法定傳染病雖列為除外責任者。基於有利於被保險人考量，仍予以給付，且被要求入住負壓隔離病房，比照加護病房住院項目給付理賠。

三、感染新冠肺炎確診，依政府安排入住集中檢疫所的保戶，提出政府機關或醫療機構開立的證明，均視為入住普通病房，可以依投保的險種規定，獲得理賠保障。

若保戶依其病況及療程，原應住院接受治療，經醫囑註明因醫院滿載無法入院而需改採醫院門診治療時，則視同符合保單條款住院的約定，可依條款給付相關的保險金。

四、對於借款戶本人、其配偶或一親等血親因確診、檢疫需要接受隔離，及受疫情影響被實施無薪假及非志願性失業，或借款人及其配偶為負責人之公司因連續兩個月平均營業額較去年同期或去年下半年平均營業額減少15%，以及防疫相關醫療人員者，得按受影響狀況申請展延房屋貸款本息最長一年，或自用住宅貸款餘額新台幣1,000萬元以內，申請減息0.25%六個月，或申請保單借款利息緩繳或降息0.25%六個月。本項緩繳或降息措施申請期限至9月30日。