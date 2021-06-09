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提升保障！ 一銀供7600位員工防疫險、疫苗險、PCR篩檢

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導

為配合政府防疫政策並落實員工照護，第一銀行積極提升員工防疫保障，預計投入逾3000萬元，提供每位員工最高5000元防疫保障金，包含行方替國內約7600位員工投保防疫險、疫苗險、PCR篩檢費用補助、營業單位採購防疫物資等，透過嚴謹且高規格的防疫措施，為員工建構最安全的防護網。

第一銀行表示，為體恤員工於疫情嚴峻下，仍恪守崗位為客戶提供服務，由行方統一為國內員工投保防疫險，透過保險提供隔離、確診及住院等相關保障，員工也可依個人需求，彈性選擇投保疫苗險或進行PCR篩檢，每位員工防疫險等保障將於3500元預算範圍內享有補助；另，為減低感染風險，保障職場環境安全，由行方通知需配合篩檢者或因公遭衛生機關匡列而衍生的PCR篩檢及防疫隔離旅館費用，第一銀行也將全額補助。

為進一步提供員工安全健康的工作環境、提升防護力，第一銀行給予營業單位（含區域中心）每位員工在1500元預算範圍內，自主採購口罩、防護面罩、酒精、手套及隔離衣等相關防疫物資。

第一銀行積極強化總行、營業與內勤等單位防疫措施，包括啟動異地備援及居家辦公、各項會議均採視訊方式進行、安裝防疫隔板、人員全程佩戴口罩等。

第一銀行 口罩

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